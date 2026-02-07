Divadlo není byznys, ale služba, říká nový šéf ústecké scény Martin Peschík

Autor:
  8:00
Severočeské divadlo v Ústí nad Labem začíná novou éru pod vedením jednatele Martina Peschíka. Zkušený dirigent přebírá plně městskou instituci s vizí jasné dramaturgie a koncepčního plánování. S navýšeným rozpočtem 77 milionů korun sází na kvalitu vlastních souborů i posílení role divadla jako veřejné služby.
Divadlo města Ústí nad Labem povede od února nový jednatel Martin Peschík.

Divadlo města Ústí nad Labem povede od února nový jednatel Martin Peschík. | foto: MAFRA

Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem
Funkce ředitele Západočeského symfonického orchestru se dočasně ujal jeho...
5 fotografií

Martin Peschík není manažerem bez vazby na specifický provoz, ale je i dirigentem, který je zvyklý pracovat přímo se soubory, orchestry a inscenačním procesem. Také zná fungování divadla zevnitř – od zkoušek až po premiéru. Právě tato zkušenost podle něj zásadně ovlivňuje jeho pohled na vedení celé instituce.

„Jako dirigent jsem byl vždy součástí týmu, který musí fungovat jako celek. V divadle nemůže nikdo pracovat sám za sebe – všechno je o spolupráci, komunikaci a důvěře,“ říká Peschík. „A přesně tenhle princip považuji za klíčový i v roli jednatele.“

Divadlo města Ústí nad Labem povede od února nový jednatel Martin Peschík.
Funkce ředitele Západočeského symfonického orchestru se dočasně ujal jeho dirigent Martin Peschík.
5 fotografií

Někdejší i krajem placené Severočeské divadlo opery a baletu je nově plně ve vlastnictví města Ústí, což nový jednatel vnímá jako jeden z nejdůležitějších rámců své práce. Podle něj to znamená nejen stabilitu, ale především odpovědnost vůči veřejnosti. „Pro mě je to hlavně silný závazek. Vnímám to jako jasné ukotvení instituce v životě města,“ vysvětluje. „Město je jednoznačným partnerem i zřizovatelem, se kterým se dá otevřeně mluvit o možnostech i limitech. Zároveň to dává šanci, aby bylo divadlo ještě srozumitelnější a otevřenější svým divákům.“

Martin Peschík

Vystudoval hru na klavír a dirigování na konzervatoři v Českých Budějovicích. Je absolventem oboru dirigování na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Jako dirigent spolupracoval s Národním divadlem v Brně, Moravskou filharmonií Olomouc, Jihočeskou komorní filharmonií, Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně a dalšími.

Mariánskolázeňský orchestr vede dočasně i jako šéf Divadla města Ústí nad Labem dál.

Do funkce přichází po období, kdy bylo divadlo po odchodu Miloše Formáčka dočasně vedeno Tomášem Christianem Brázdou. Peschík opakovaně zdůrazňuje, že nechce začínat „od nuly“ ani popírat předchozí práci. „Navážu na to, co fungovalo provozně a organizačně, zejména na stabilizaci chodu souborů, za což chci panu Brázdovi velice poděkovat,“ říká. Zároveň však dodává, že právě teď nastává prostor pro jasnější dlouhodobou koncepci. „Je potřeba oddělit dočasné řízení od systematického plánování. Mým cílem je, aby divadlo mělo jasnější směřování a dlouhodobější výhled.“

Sázka na koncepci

Jedním z hlavních témat, na která se chce nový jednatel zaměřit, je dramaturgická čitelnost. Podle něj by diváci měli jasně rozumět tomu, jaký typ programu divadlo nabízí a proč. „Nechci, aby se divadlo rozhodovalo jen ze sezony na sezonu. Chci systematičtější dramaturgické plánování, větší kontinuitu a také jasnější vizuální identitu, aby bylo na první pohled zřejmé, co divadlo představuje,“ říká Peschík.

Rozpočet divadla na rok 2026 činí po desetiprocentním navýšení ze strany města 77 milionů korun. Nový jednatel otevřeně přiznává, že to není částka, která by umožňovala bezstarostné hospodaření. „Děkuji městu Ústí nad Labem za navýšení příspěvku a věřím, že bude pokračovat i podpora Ústeckého kraje a ministerstva kultury,“ uvádí. „Zároveň si však nedělám iluze, že peněz bude nazbyt. O to víc je důležité pracovat poctivě a s rozmyslem.“

Mariánskolázeňské symfoniky zatím povede jejich dirigent, rozhodla správní rada

Podle něj není cílem slibovat velká gesta, která by nebyla dlouhodobě udržitelná. „Nechci slibovat nemožné. Chci hledat cesty, jak udržet kvalitu i v těžších podmínkách,“ říká. Pokud by bylo nutné šetřit, mělo by to být citlivé a promyšlené. „Tak, aby to diváci nepocítili jako ochuzení zážitku.“

Změny by měli diváci zaznamenat postupně už v nejbližších sezonách, nikoli skokově. Peschík odmítá rychlé a efektní zásahy, které by sice mohly krátkodobě zaujmout, ale dlouhodobě by divadlu nepomohly. „Nepůjde o revoluci ze dne na den. Spíš o postupné zpřehlednění programu, lepší komunikaci s diváky a důsledný důraz na kvalitu provedení,“ říká.

Programové priority shrnuje poměrně jednoznačně. „Chci program, který má hlavu a patu. Klasiku, která má co říct i dnes, nové tituly, které nejsou samoúčelné, a silnou nabídku pro děti a mladé,“ popisuje. Podle něj by mělo být divadlo místem setkávání napříč generacemi a nemělo by se uzavírat jen úzkému okruhu publika.

Významnou roli v jeho uvažování hraje také vnitřní fungování instituce. Zkušenosti z práce dirigenta ho naučily, že bez respektu k lidem dobré výsledky nevznikají. „Vím, jak náročná je práce v divadle – ať už na jevišti, v orchestřišti nebo v technickém zázemí. Chci, aby se tady lidé nebáli tvořit a zároveň věděli, že jejich práce má smysl,“ říká.

„Televizní tváře“ jako doplněk, důraz na kvalitu

Hostování a koprodukce považuje za důležitou součást fungování divadla, ale odmítá jejich bezhlavé navyšování. „Jsou důležité, ale jen tehdy, když dávají smysl obsahově i ekonomicky. Nejde o množství, ale o smysluplná partnerství,“ vysvětluje. Podobně se dívá i na zájezdová představení se známými tvářemi. „Částečně ano, diváci na ně chodí, ale dlouhodobě to nemůže nahradit kvalitní vlastní soubory. Televizní jména mohou být příjemným doplňkem, ne základem celé strategie.“

Na závěr Peschík připomíná, že městské divadlo nemá fungovat jako komerční podnik. „Městské divadlo není byznys. Je to veřejná služba v oblasti kultury. Smyslem není vydělávat, ale nabízet kvalitní kulturní program za dostupných podmínek a zároveň rozumně nakládat s veřejnými prostředky,“ popisuje nový jednatel.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Litoměřičtí kriminalisté řeší otřesný případ týrání zvířat. Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky a její trápení si natáčeli. Do mrtvého tělíčka pak kousal pes. Totožnost mladíků policie zná....

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení, ani neatestovaná lékařka,...

Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

Divadlo není byznys, ale služba, říká nový šéf ústecké scény Martin Peschík

Divadlo města Ústí nad Labem povede od února nový jednatel Martin Peschík.

Severočeské divadlo v Ústí nad Labem začíná novou éru pod vedením jednatele Martina Peschíka. Zkušený dirigent přebírá plně městskou instituci s vizí jasné dramaturgie a koncepčního plánování. S...

7. února 2026

Podmínka za troufalou loupež auta. Mladíci s ním chtěli odcestovat k moři

„Obžalovaní spolupracovali, doznali se a mají čistý trestní rejstřík a dobré...

Okresní soud v Děčíně potrestal v pátek podmínkou dva nezletilé kamarády, kteří loni na podzim provedli troufalou loupež. Přepadli v domě muže, aby se zmocnili jeho vozu a vydali se k Baltskému moři...

6. února 2026  15:08

Žádné komedie na hlavě. Potočný je i barber, fandí klubům z Brna: Postoupí oba

Roman Potočný v dresu slovenské fotbalé Skalice.

Svými góly „šmiká“ soupeře, svým strojkem a nůžkami bývalé spoluhráče. Fotbalista Roman Potočný se stal i barberem – v Brně se u něj dveře netrhnou. Od léta odtud vyráží kousek za hranice k...

6. února 2026  14:53

Už jsem si koupil lítačku, třeba se dám v metru do řeči, říká nový pražský arcibiskup

Premium
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (5. února 2026)

Necelé dva roky byl Stanislav Přibyl litoměřickým biskupem a už míří na arcibiskupský úřad do Prahy. Do „ateistických“ severních Čech, které ve 20. století prošly těžkým obdobím, se snažil přinést...

6. února 2026

Hry, pohyb a stimulace smyslů. Sestry otevřely v Ústí nové volnočasové centrum

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry...

V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do...

6. února 2026

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení, ani neatestovaná lékařka,...

5. února 2026  15:53

Vraťte nám Final 4, žádá Ústí. Bálo se o hvězdu Vyorala, ale přišlo uklidnění

Basketbalista Tomáš Vyoral se drží za kotník při pohárovém semifinále Ústí s...

Chceme zpátky Final 4, žádá ústecký basketbal ústy svého šéfa Tomáše Hrubého. Také on se v prvním semifinále Českého poháru proti Pardubicím bál o mozek hry Slunety, ale zranění Tomáše Vyorala nebude...

5. února 2026  14:49

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

Strom ohrožuje moji garáž, tvrdí majitel. Soud mu ve sporu s Teplicemi vyhověl

ilustrační snímek

Stoletý dub v Teplicích je předmětem vleklého sporu, který řeší justice. Majitel sousední garáže se soudí s tamním magistrátem kvůli tomu, že větve stromu zasahují nad jeho garáž a jeho kořeny...

5. února 2026  11:28

Most už ví, kdo se postará o restauraci v Repre. Otevře ji za rok

Restaurace bude v přízemí. Její součástí bude i venkovní terasa. Do hledání...

Radnice v Mostě vybrala provozovatele restaurace v městském kulturním domě Repre, který se nyní přestavuje. Na budově ze 70. let minulého století budou dělníci pracovat ještě rok. S otevřením se...

5. února 2026  7:07

Přetížily ji děti, proto spadla, hájí se provozovatelé v kauze zřícené vyhlídky

Okresní soud v Děčíně se začal zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v...

Okresní soud v Děčíně začal rozplétat okolnosti zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku z léta 2023, na níž zrovna stáli účastníci nedalekého tábora. V nemocnici skončilo osm dětí....

4. února 2026,  aktualizováno  15:36

Čelní střet ve vysoké rychlosti, po srážce auta a dodávky jsou dva vážně zranění

Policie zasahuje u vážné dopravní nehody, která se udála na silnici I/27 u...

Těžká čelní srážka osobního auta a dodávky se ráno stala u Velemyšlevsi na Lounsku. Nehoda skončila vážným zraněním dvou lidí. Záchranáři je transportovali do ústeckého traumacentra. Silnice I/27...

4. února 2026  8:24,  aktualizováno  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.