Pavel Křivohlavý
  7:07
Nejvýznamnější sbírkové předměty, které se za posledních pět let podařilo získat Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, nyní představuje nová výstava nazvaná Sbírková pětiletka (2021–2025). Bilanční výstavu galerie připravila v roce 75. výročí svého založení.
„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká...

„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká nepřetržitě od roku 1951 a dodnes je tím nejpodstatnějším, co odlišuje galerii od prosté výstavní síně," říká ředitelka galerie Dana Veselská.

Martin Mainer (narozen 1959) – Sýkorky (z cyklu Slovanská epopej), 2012–2013 – akryl, plátno
Nejvýznamnější sbírkové předměty, které se za posledních pět let podařilo...
Aleš Růžička (narozen 1977) – Kameny, 2018 – akryl, plátno
„Touto výstavou chceme veřejnosti ukázat, jak se naše sbírky rozvíjejí,...
„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká nepřetržitě od roku 1951 a dodnes je tím nejpodstatnějším, co odlišuje galerii od prosté výstavní síně,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská.

„Touto výstavou chceme veřejnosti ukázat, jak se naše sbírky rozvíjejí, představit nejcennější přírůstky a také poděkovat všem, kteří mají na této systematické a náročné práci zásluhu,“ dodává Veselská.

V období 2021 až 2025 bylo do galerijních sbírek zařazeno 123 předmětů v celkové hodnotě 5 835 500 korun.

Martin Mainer (narozen 1959) – Sýkorky (z cyklu Slovanská epopej), 2012–2013 – akryl, plátno
„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká nepřetržitě od roku 1951 a dodnes je tím nejpodstatnějším, co odlišuje galerii od prosté výstavní síně,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská.
Nejvýznamnější sbírkové předměty, které se za posledních pět let podařilo získat Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, nyní představuje nová výstava nazvaná Sbírková pětiletka (2021–2025).
Aleš Růžička (narozen 1977) – Kameny, 2018 – akryl, plátno
„Touto výstavou chceme veřejnosti ukázat, jak se naše sbírky rozvíjejí, představit nejcennější přírůstky a také poděkovat všem, kteří mají na této systematické a náročné práci zásluhu,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská.
„Umělecká díla získáváme dary, převody mezi institucemi, ale především nákupy. Nakupujeme je z našich vlastních finančních prostředků, další finanční prostředky získáváme od našeho zřizovatele, kterým je Ústecký kraj. Ale finance získáváme i z dotačních titulů ministerstva kultury,“ popisuje produkční galerie Barbora Klipcová.

Nejvíce se sbírková činnost galerie v posledních pěti letech soustředila na díla z let 1900–2025. S ohledem na slabé pokrytí soudobých projevů a trendů galeristé do sbírky prioritně zařazovali fotografie a současné konceptuální umění (umělecký směr, kdy hlavní roli nehraje výsledné dílo, ale umělcova idea, pozn. red.).

Galeristé dále vyhledávali díla dokumentující nejvýznamnější domácí krajinářské školy, která prezentují námět krajiny i v méně tradičním kontextu a akcentují environmentální prvek krajiny.

Návštěvníci se na bilanční výstavě setkají jak s vysokým uměním, tak i s autory neškolenými, kteří často stáli na okraji společnosti.

„Z oblasti insitního umění a art brut (tvorba neškolených umělců, pozn. red.) byla do sbírky prioritně zařazována díla, která s ohledem na sociální či společenské stigma jejich tvůrců mají významný inkluzivní potenciál,“ doplňuje Klipcová.

Výstavu bude možné navštívit v hlavní výstavní budově galerie až do 22. února 2026.

Z Ústí nad Labem přes Teplice do Litoměřic

O zřízení krajské galerie výtvarného umění bylo rozhodnuto v roce 1950. Nejprve se nacházela v Schaffnerově vile v Ústí nad Labem, ale už v roce 1951 byla pro malý zájem místních přemístěna do budovy krajského muzea v Teplicích.

Kvůli stavebním úpravám muzea se pak galerie v roce 1956 přesunula do Litoměřic, kde byla v roce 1958 zpřístupněna veřejnosti.

