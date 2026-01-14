Schichtovu budovu zdobí obří malba. Zakrývá stopy po nedokončené demolici

Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na Střekově, později známých jako Setuza, se objevila nová velkoformátová grafika. Vznikla na čerstvě opravené omítce v místě, kde už budova není kompletní – část stavby byla v minulosti zdemolovaná a zůstala po ní pouze hladká stěna. Právě tu nyní malba opticky oživuje a má navodit dojem oken, která zde dříve bývala.

Nový vizuál na fasádě má především praktický účel. Zakrývá stopu po demolici a zároveň „dotvořuje“ chybějící část průčelí tak, aby stavba nepůsobila jako nedokončené torzo. V místě, kde by jinak zůstala jen prázdná plocha, tak vznikl motiv, který má objektu vrátit alespoň část původního vzhledu.

Budova je od konce roku 2023 památkově chráněná. Právě prohlášení objektu za kulturní památku zabránilo tomu, aby firma, která v areálu bývalé Setuzy podniká, mohla pokračovat v bourání i dalších částí. Honosná administrativní stavba z první poloviny 20. století tak zůstala zachována alespoň zčásti, i když ještě nedávno to s jejím osudem nevypadalo dobře.

14 fotografií

Grafika na fasádě poutá pozornost nejen svým rozsahem, ale i provedením. Historik ústeckého muzea a zastupitel krajského města Martin Krsek (ProÚSTÍ) poznamenává, že pohledově jde sice o kompromisní řešení, ale pořád citelně lepší, než kdyby na místě zůstala jen holá omítka.

„Je škoda, že budova nezůstala celá. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby tam byla skutečná okna,“ uvedl Krsek. Zároveň ale dodal, že nová grafika podle něj není „odbytá“ a stěna díky ní nepůsobí tak prázdně. „Aspoň to má určitou uměleckou úroveň a vypadá to líp, než kdyby tam zůstalo jen hladké začištění,“ doplnil.

Autorem grafiky má být podle Krska výtvarník a grafik Václav Linek, který s firmou působící v areálu dlouhodobě spolupracuje. Vizuál tak nevznikl náhodně, ale jako promyšlený zásah do místa, které by jinak působilo rušivě a nedokončeně. Na budově, která je sama o sobě architektonicky výrazná, je taková úprava výrazně viditelná už z dálky.

Krsek, který byl iniciátorem záchrany budovy, zároveň naznačil, že zachovaná část objektu by mohla v budoucnu najít nové využití. V jednání mezi historikem a vlastníkem stavby prý nastal zásadní obrat.

„Teď s majitelem řešíme možnosti, jak by se budova mohla do budoucna využít,“ řekl Krsek. Podle něj jde o architektonicky cennou část areálu, která by mohla dostat nový smysl, pokud se podaří najít reálné využití.

