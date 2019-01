Seriálová hláška „Dycky Most!“ sedí, říkají štamgasti ze skutečné Severky

Asi pětatřicetiletý muž přestane prsty objímat orosenou sklenici s pivem a ukazováčkem zamíří na obrazovku televize, která visí na zdi pár metrů před ním.

„Hele, Meduza,“ upozorní okolo sedící kamarády na záběr ne zrovna oslnivě krásné budovy mosteckého kulturního střediska.

Všichni přikývnou, postupně si naberou z talíře hrst brambůrků a dál pozorně sledují právě vysílaný pořad.

Mlčet ale vydrží jen chvíli. Po pár sekundách se jim rozzáří oči.

„A jsme tady, ty vole,“ křikne jeden ze zmíněné čtveřice a energicky poposedne na vrzavé židli. Spontánní reakci má na svědomí záběr na také už poněkud léty ošlehaný dům s nápisem Severka.

Severka je v současné době nejznámější hospoda v Mostě, v kraji a dost možná i v celém Česku, proslavená seriálem MOST! scenáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Prušinovského.

Osmidílná série na sebe od počátku (zatím běžely tři epizody) strhává enormní pozornost. Tvůrci servírují divákům příhody, v nichž podávají témata jako rasismus, předsudky, nezaměstnanost nebo lichva zabalená do velké nadsázky s peprnou češtinou.

V pondělí se na třetí epizodu dívalo přes 1,3 milionu diváků. Přímo v Severce, kde se část děje odehrává, to bylo patnáct lidí.

Novinářská návštěva je zpočátku jen mlčky pozoruje. Ticho v sále občas protne smích či hlasitá identifikace některého z míst ve městě. Naštvanými slovy tu svérázné dílo, jež rozhodně nevykresluje Most jako ideální místo k životu, nečastuje nikdo.

„Mně se seriál líbí. Musíte ho brát s nadhledem. Je schválně přitažený za vlasy, aby dostal tu komediálnost,“ usmívá se návštěvník Petr poté, co asi po půlhodině redaktorka a fotografka MF DNES odhalí svou identitu.

„Je to prostě výborný,“ vyhrkne upřímně i naproti Petrovi sedící Vláďa. „Já vám asi budu připadat jako hroznej kecal, ale pro mě je Most nejlepší město. Fakt. Ta seriálová hláška Dycky Most! na mě sedí. Trochu jsem cestoval a díky tomu zjistil, že náš život tady je super,“ pokračuje.

On, Petr i další dva u stolu přítomní kamarádi jsou zdejší rodáci. „Máme tu přírodu, dobrej noční život a město ani není hnusný, jak se říká. Třeba tahle ulice. Byla jste tu někdy v květnu? Podél silnice kvetou sakury. Normálně malý Japonsko. Ty problémy, co v seriálu řeší, ty jsou přece všude,“ rozpovídá se Vláďa.

„Hele, jsou na tý skládce Celio, co furt hoří!“

Na obrazovce ale záhy zaznamená další známé místo, tentokrát litvínovské: „Hele, jsou na tý skládce Celio, co furt hoří.“ Vzápětí se s ostatními dohaduje, jestli na místním zimním stadionu stále pracuje jako správce muž, který je podle nich předlohou Čočkina, jedné ze seriálových postav.

Zatímco v pondělí večer v restauraci převládá prázdno, o víkendech je tu prý narváno.

„Napište, jak tu skvěle vařej. Sem chodí na oběd i policajti,“ podotýká Karel a ukáže pohledem na okénko ve zdi s nápisem Výdej obědů. Tabule prozrazuje, že hlavní jídlo tu lze pořídit za 75 korun.

Svým vybavením podnik hosta vrací o řadu let zpátky. „A tohle se právě líbilo Kolečkovi. Ta neuvěřitelná nekultura,“ směje se Franta, jenž sedí na místě televizním divákům dobře známém – pod zažloutlými plakáty litvínovských hokejistů.

Scenárista Kolečko sem také chodil několik let na pivo – s tchánem, když si našel manželku právě z Mostu.

„Něco má i ode mě. Měl jsem kamaráda Martina, co se stal kamarádkou Martinou,“ líčí v deset večer už hodně veselý Franta, jenž v Severce kdysi dělal číšníka. Teď je tu štamgast. I on seriál chválí.

„Já vlastně ještě nepotkal nikoho, komu by se nelíbil,“ dodává Lukáš, provozní a kuchař v jedné osobě.