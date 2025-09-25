AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Speciální senzory SED (Sound Event Detector) fungují s pomocí umělé inteligence.
„Zvukové senzory budou sloužit pro monitoring a vyhodnocení určitých druhů hluku, například rozbitého skla nebo příliš hlasitých výkřiků. Půjde hlavně o zvuky, které vybočují z běžného normálu,“ popsal primátor Petr Nedvědický (ANO) a zdůraznil, že půjde především o sledování a vyhodnocování situací, kdy hrozí nebezpečí.
„Senzory by neměly snímat zvuky způsobené třeba dopravou, a pokud nebudou překonávat určitou decibelovou hranici, tak je samozřejmě nebudou zajímat ani běžné výkřiky jedinců v ulici,“ dodal.
Zároveň přiblížil i první místa, kam budou senzory instalovány. „Určitě chceme jeden z nich nainstalovat do takzvané uličky, tedy do Pivovarské ulice, protože víme, že tam jsou neustálé stížnosti občanů. Chceme pochopitelně dokumentovat, zda tam dochází k překračování hlukových hranic nebo k nějakým excesům,“ uvedl.
Město také vytipovává školu, u které by měl být senzor umístěn. „Považujeme školy za centra, kde bychom chtěli zajistit co největší bezpečnost. A další dva senzory zatím čekají na návrh jejich umístění ze strany městských obvodů, které nejlépe vědí, kde se potýkají s problémy, jež lze indikovat zvukem,“ upřesnil primátor.
Na podezřelý zvuk upozorňuje systém během okamžiku. „Zkracuje dobu reakce záchranných složek z průměrných sedmi minut na méně než pět vteřin. Tato rychlost výrazně zvyšuje šanci na záchranu životů a přispívá také k prevenci kriminality,“ uvedli zástupci města.
Termín dokončení projektu byl stanoven na 31. října 2026. Celkové náklady činí více než 262 tisíc korun. Město získalo na projekt dotaci od Ústeckého kraje ve výši 231 tisíc korun, zbytek doplatí z vlastního rozpočtu. Pokud se ale senzory osvědčí, budou ve městě i po tomto datu a možná i ve větším počtu.
I v Barceloně či Tallinu
Podle Nedvědického má Ústí s technologií dlouhodobější plány. „Pokud se osvědčí, chtěli bychom jimi vybavit především školy,“ nastínil.
Ještě před ostrým provozem čeká senzory testování. Zkušební provoz, během kterého se bude vyhodnocovat spolehlivost systému i jeho reakce v různých podmínkách, potrvá tři čtvrtě roku.
„Je potřeba ověřit, zda senzory skutečně dokážou s vysokou přesností rozlišovat mezi zvuky, které vyžadují zásah, a těmi, které jsou pro městský prostor běžné. To je klíčové, aby nedocházelo k zahlcování policie zbytečnými výjezdy,“ dodal Nedvědický.
Projekt se inspiruje v zahraničí, podobné systémy fungují například v estonském Tallinu či španělské Barceloně. Technologii testuje také Oxfordská univerzita ve Velké Británii.