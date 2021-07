Sena je letos oproti předchozím rokům přebytek, někdo ho nabízí i zdarma

„Po sérii suchých roků, kdy bylo sena málo, protože biomasa nevyrostla, mají v letošním roce rostliny dostatečnou zálivku a dostatek vody,“ vysvětluje Daniel Pitek, soukromý zemědělec, který hospodaří pod Milešovkou.

Nejhorší stav byl podle něj v roce 2018, kdy lidé za balík sena platili i 2,5 až 3 tisíce korun. „Letos se cena vrátila na běžnou pětistovku za balík. Samozřejmě to vždy odráží poptávku a nabídku. V posledních letech mi volala hromada lidí, kteří zoufale sháněli seno a nabízeli za něj v podstatě cokoliv. Já jim ho ale prodat nemohl, mám spoustu zvířat, která musím v zimě nakrmit. Říkal jsem jim, že penězi je bohužel nenakrmím,“ doplnil Pitek.

Že je letos sena dostatek, potvrzuje i Jaromír Rathouský, soukromý zemědělec z Vysoké Třebušice na Podbořansku.

„V posledních letech jsme byli zvyklí na bídu, ale letos je to pravý opak. Je dostatek vláhy, takže i dost sena. U nás už se chystá druhá seč. Daří se všem druhům travin, vojtěškám, pícninám, ale i pšenici, kukuřici či hořčici. Loni bylo seno opravdu nedostatkové zboží, protože bylo obrovské sucho. Navíc jsme tu měli kalamitu hrabošů, kteří všechno zlikvidovali,“ sdělil.

Nižší cena sena se projevuje i v nabídkách prodejců na internetu. Někteří z nich ho prodávají hodně pod cenou, jiní zase loňskou úrodu rozdávají úplně zdarma, aby měli v halách a skladech místo na letošní čerstvou sklizeň.

Sedlák: Možná bude problém ho prodat

Například Jiří Červín z Litoměřicka, který zde obhospodařuje tři hektary luk, prodává menší balíky sena o rozměrech 35 na 50 centimetrů za pouhých 25 korun. „Mám jich celkem šest set, zatím se mi ozvali asi tři lidé. Možná budu mít problém to prodat,“ zmínil. Navíc se pomalu blíží druhá seč, která přijde v srpnu.

„První senoseče jsou letos oproti loňskému roku opravdu bohaté. Při momentálním projevu počasí se dá předpokládat, že i otavy budou výnosnější. Odpovídá tomu i cena sena, která se proti loňskému roku propadla,“ potvrdil i Bohuslav Švanda z Litoměřicka, který na internetu nabízí balíky sena o průměru 50 centimetrů za 120 korun.

Že je letos v přírodě zatím skutečně dostatek vláhy, se dá podle Pitka sledovat i na jiných než lučních porostech. „Vidíte to na všech rostlinách, jak ožily. Dokonce i na lesních porostech. Stromy jsou svěží a sytě zelené. I kůrovec se tím počasím trochu přibrzdil,“ řekl zkušený sedlák a lesník, podle něhož byly v posledních letech obrovské potíže s vodou.

„Byl problém ji zajistit i pro dobytek. Teď tečou potoky, jsou plné rybníky. Nejsou třeba takové mokřady, které známe z minulosti, kdy jste šel a čvachtalo vám to pod botama, ale je to rozhodně lepší. Otázkou je, co bude dál. Předpovědi klimatologů nejsou příznivé, podle nich se budou období sucha vracet,“ upozornil Pitek.