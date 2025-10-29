Opice či želvy. Důchodce kvůli obchodům se zvířaty odposlouchávali i sledovali

Monika Gordíková
  13:54
Okresní soud v Teplicích začne v nadcházejících týdnech řešit netradiční případ obchodování se zvířaty. Na lavici obžalovaných usedne důchodce, jenž podle závěrů vyšetřování vzácné živočichy dovážel, vyvážel i přechovával. Vyšetřovatelé u něj zajistili také vysoké finanční částky. Mezi důkazními materiály figurují i odposlechy.

Lvíček zlatý dostal název podle zlatavé barvy a delší srsti za hlavou. Žije na velmi malém území na jihovýchodě Brazílie. | foto: Zoo Olomouc

Jako první je v obžalobě uvedený případ z dubna 2022, kdy senior údajně získal od jiného muže žijícího na Slovensku ohroženou opici. „Po předchozí dohodě si prostřednictvím přesně nezjištěného kurýra ze Slovenské republiky nechal přivézt samce lvíčka zlatohlavého,“ popisuje v dokumentu státní zástupce.

O měsíc později podle něj putovali dva lvíčkové zlatohlaví pro změnu opačným směrem, tedy od obžalovaného důchodce k muži na Slovensko.

V dubnu 2023 si senior podle spisu nechal přivézt z Polska samici lemura, kterou měl hned další den dopravit do jedné z tuzemských soukromých zoo.

„Jednalo se o exempláře zařazené jako druhy přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením. Jak k dovozu, tak k vývozu těchto exemplářů neměl obviněný povolení,“ uvedl žalobce.

Čeští ochránci zazářili. Na Sumatře pomohli zadržet obchodníka se zvířaty

Přímo u muže pak kriminalisté při zátahu vedle dvou lvíčků zlatohlavých objevili také například několik tamarínů skákavých, krunýř karety obrovské, živé želvy hvězdnaté nebo vycpanou hlavu levharta skvrnitého.

„Tyto exempláře měl obviněný v držení bez prokázání původu, což je zakázáno,“ shrnul žalobce. Důchodce viní z přečinu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, za což mu hrozí tři roky vězení.

Kriminalisté v rámci vyšetřování provedli několik domovních prohlídek u nás i na Slovensku, pořizovali odposlechy či sledovali konkrétní lidi. Policisté u obžalovaného, jenž vinu odmítá, zajistili vysoké sumy v eurech i českých korunách.

Hodnoty zmíněných zvířat dosahují vysokých částek, například u tamarína skákavého je to přes 300 tisíc korun.

Termín začátku hlavního líčení zatím nebyl stanoven.

