Senior si nepohlídal rychlost, s osobním autem skončil v korytě řeky

Autor:
  15:39
S autem v korytě řeky Chomutovky v Chomutově skončil ve čtvrtek senior, který nezvládl řízení. Podle policie neodhadl rychlost ani situaci. Vyšetřovatelé škodu předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun. Řidič vyvázl bez zranění.
Fotogalerie3

Senior v Chomutově nezvládl řízení a skončil v korytě řeky Chomutovky. (26. března 2026) | foto: Policie ČR - KŘP Ústeckého kraje

Řidič nezvládl odbočování z Bezručovy do Kostelní ulice. Vyjel vpravo mimo vozovku, přejel travnatou plochu a skončil v korytě řeky Chomutovky. Vozidlo se zadní částí zachytilo o betonový břeh.

Senior v Chomutově nezvládl řízení a skončil v korytě řeky Chomutovky. (26. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Podle policie řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem ani situaci.

Nehoda se obešla bez zranění, zdravotníci však řidiče pro jistotu převezli do nemocnice k vyšetření. Mluvčí policie Miroslava Glogovská uvedla, že jeho dechová zkouška byla negativní.

Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun. Řidič za přestupek dostal pokutu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.