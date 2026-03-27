Senior si nepohlídal rychlost, s osobním autem skončil v korytě řeky

Řidič nezvládl odbočování z Bezručovy do Kostelní ulice. Vyjel vpravo mimo vozovku, přejel travnatou plochu a skončil v korytě řeky Chomutovky. Vozidlo se zadní částí zachytilo o betonový břeh.
Podle policie řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem ani situaci.
Nehoda se obešla bez zranění, zdravotníci však řidiče pro jistotu převezli do nemocnice k vyšetření. Mluvčí policie Miroslava Glogovská uvedla, že jeho dechová zkouška byla negativní.
Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun. Řidič za přestupek dostal pokutu.
Bacha kam jedeš! Sledovat provoz a zejména přizpůsobit rychlost situaci se určitě vyplatí... ☝️Co se naopak vyplatit nemusí? Třeba spěchat a pořádně se nevěnovat řízení. Právě kvůli tomu skončil se svým vozidlem v korytě řeky senior z Chomutova. Nezvládl odbočovací manévr, při němž podle policistů nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dané situaci. Kvůli tomu vyjel mimo silnici, přejel přes trávu i dřeviny a vjel do koryta Chomutovky. Výsledek? Kromě šoku ze "zaparkování" na nezvyklém místě se naštěstí nehoda obešla bez zranění. Dechová zkouška se řidičem byla negativní, takže za svůj prohřešek od nás obdržel "jen" pokutu. Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun. A my si budeme pamatovat, že pospíchat při řízení auta se nemusí vyplatit...
27. března 2026 v 13:57, příspěvek archivován: 27. března 2026 v 14:36