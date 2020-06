Kuberu v Senátu nahradí jeho žák Hanza z ODS. Ve 2. kole porazil Bergmana

Výsledky voleb byly známé hodinu a dvacet minut po uzavření volebních místností. Účast se nakonec dostala přes 9 procent, dopolední odhady hovořily o 8,5 procentech.

„Moc si vážím důvěry voličů, je to pro mě obrovský závazek. Moc mě to těší, je to vlastně vůbec první zpětná vazba od voličů vůči mé osobě a toho si člověk hodně váží,“ řekl po svém triumfu Hanza. V jeho volebním štábu na radnici byla v průběhu sčítání výsledků uvolněná atmosféra. Hanza dokonce vtipkoval, že i případné druhé místo bude důvodem k oslavě.



Krátce po 15. hodině už ale radost vypukla naplno, Hanza rozdával úsměvy na všechny strany, přiťukl si se členy volebního štábu a přijal i telefonickou gratulaci od svého soupeře Zdeňka Bergmana. „Blahopřál mi. Samozřejmě říkal, že není nadšený z toho, že prohrál, ale že jsem si získal více důvěry voličů, a k tomu že mi gratuluje,“ řekl Hanza.



Dvaačtyřicetiletý Hanza se díky vítězství ve volbách ujme mandátu na zbytek Kuberova volebního období, které skončí na podzim roku 2024.



Hlasování doprovázely kvůli nedávnému šíření koronaviru v Česku zvýšená hygienická opatření. Lidé museli mít při vstupu do budov roušky, které si sejmuli jen kvůli ověření totožnosti. Podle mluvčí krajské policie Šárky Poláčkové se sobotní volební den obešel bez problémů. „Žádné komplikace jsme nezaznamenali,“ řekla.



Někde chodili jen jednotlivci

Voličská účast byla nižší než v prvním kole. V některých okrscích přišli odevzdat svůj hlas spíše jednotlivci. „Vypadá to hrozně špatně, chodí hrozně málo voličů,“ řekla v pátek odpoledne zapisovatelka v jednom okrsku Yvona Bártová.



Pavla Doksanská z teplického magistrátu, která má na starosti organizační zabezpečení voleb, uvedla, že třeba v okrsku v teplické části Prosetice byla účast necelá tři procenta, naopak v okrsku v teplické základní škole U Nových lázní to bylo 15 procent.

Nejmenší účast ve druhém kole doplňovacích voleb byla v roce 2014 ve volebním obvodě Praha 10, a to 8,75 procenta. Volby do horní komory vykazují nízkou účast opakovaně. Za posledních deset let se v prvním kole, které se koná vždy společně s krajskými nebo komunálními volbami, volební účast pohybovala zhruba mezi 33 a 44 procenty.

Ve druhém kole, které se koná o týden později samostatně, byla od roku 2010 volební účast mezi 15 a 25 procenty. U doplňovacích a opakovaných voleb bývá účast podobná druhému kolu.

Při posledních senátních volbách na Teplicku v roce 2018 činila v prvním kole účast 35,64 procenta a ve druhém 15,73 procenta. Kubera tehdy zvítězil nad Bergmanem.

Doplňovací volby se v Teplicích původně měly uskutečnit na přelomu 27. a 28. března. Kvůli epidemii koronaviru vláda rozhodla o jejich odložení. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci.

Předseda Senátu a člen ODS Jaroslav Kubera zemřel náhle 20. ledna v nedožitých 73 letech. Nástupce se mandátu ujme po zbytek jeho volebního období, které skončí na podzim roku 2024.