Zbil bratrance obuškem a nechal ho zemřít, dohodl se na sedmiletém trestu

Za to, že loni v září zmlátil na okraji Bíliny svého bratrance teleskopickým obuškem a nechal ho zemřít v korytě potoka, půjde třiadvacetiletý Kamil Šebek na sedm let do vězení. Rozsudek ústeckého krajského soudu je pravomocný, obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu.