Ceny papíru i dalších surovin letí nahoru, u sběren se leckdy tvoří fronty

„Je to tak, ceny papíru a dalších komodit od začátku roku výrazně vzrostly. My momentálně vykupujeme kilogram papíru za tři koruny, loni to bylo zhruba 80 haléřů,“ potvrdil Jiří Švarc, manažer mostecké společnosti Suroviny Švarc, která se výkupem, zpracováním a prodejem papíru dlouhodobě zabývá.

Podle něj už se sběr starého papíru vyplatí i školám, ačkoliv loni o něj postupně ztrácely zájem.

„Soutěž ve sběru papíru škol provádíme dvanáctým rokem a přiznávám, že loni už pro ně byly ceny tak nezajímavé, že od toho někde upustili. Momentálně ale dostávají přes tři koruny za kilo a je to pro ně znovu zajímavé,“ řekl Švarc.

Jednou ze škol v kraji, která starý papír sbírá a ani v době nepříznivých cen od toho neustoupila, je základní škola ve Velkém Březně na Ústecku.

„Naší hlavní motivací nejsou peníze, ale to, aby děti viděly, jak se stavíme k životnímu prostředí a že získávat druhotné suroviny je nutné, i když jejich cena není ideální,“ vysvětluje ředitel Jan Darsa s tím, že škola dělá sběrové akce přibližně čtyřikrát ročně.

Škola si přijde i na sto tisíc

Naposledy, letos v září, přinesli žáci a jejich rodiče do školy téměř 12 tun starého papíru, za což škola získala přibližně 25 tisíc korun. „Ročně si tím přijdeme zhruba na 100 tisíc korun. O tom, kam konkrétně peníze půjdou, pak rozhoduje zájmový spolek Rada rodičů,“ doplnil Darsa s tím, že ve škole sbírají i plasty a další druhotné suroviny.

Ve výkupnách surovin však nerostou jen ceny papíru, ale i dalších komodit. Například plastů nebo kovového šrotu. „Je po nich vysoká poptávka. Třeba měď momentálně vykupujeme za 175 korun za kilo, proti loňsku šla výkupní cena až o 90 procent nahoru,“ podotkl Švarc.

Není proto divu, že se v posledních týdnech před řadou sběren na severu Čech tvoří fronty lidí s naloženým právě starým železem či papírem. „Ceny vyletěly někam, kde byly naposledy v roce 2008. Nemám tušení, proč tomu tak je,“ řekl MF DNES jeden z majitelů sběrny, který nechtěl být jmenován.

„Papíru je u nás, i vlivem čínského trhu, nedostatek, a proto po něm stoupá poptávka,“ říká Švarc.

Nové knihy musí počkat

Potvrzuje to i Miloš Lešikar z Asociace českého papírenského průmyslu. „Je to dáno tím, že se v Česku nevyrobí ani polovina zdejší spotřeby. Například tiskový papír je téměř kompletně z dovozu, u nás se ho vyrobí ani ne desetina. Takže když rostou ceny papíru v Evropě i mimo ni, logicky musí růst i u nás,“ vysvětluje s tím, že do cen se promítají i zvýšené ceny za dopravu papíru ze zahraničí.

Někteří čeští nakladatelé hlásí v posledních týdnech tak velké problémy s nedostatkem tiskového papíru, že dokonce odkládají vydání nových knižních titulů.

„Prodloužily se dodací lhůty a zvedly ceny. Situace ale rozhodně není taková, že by papír nebyl. Kdo kupoval na okamžitou spotřebu, je na tom teď špatně, ale kdo má zásoby, ten problémy nepociťuje,“ poukazuje Lešikar.

Zdaleka nejhorší situace je podle něj u obalových a balicích papírů, jejichž spotřeba prudce vzrostla s nástupem e-komerce a tím, že lidé v době pandemie začali kupovat zboží přes internet. „Třeba cena vlnité lepenky, ze které se vyrábí krabice, stoupla až o 40 procent,“ dodal.