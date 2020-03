Naštval ji Čapek, tak začala sbírat kalíšky na vejce. Má jich víc než tisíc

„Často jsou to ‚poklady‘ nalezené a zakoupené na nejrůznějších bazarech a blešácích,“ usmívá se.

Celá sbírka čítá téměř 1 200 kusů. Řada kalíšků pochází i z ciziny, například z Nizozemska, Francie, Německa, Itálie, Skotska, Řecka či Španělska. Pohárek ve tvaru zebry je dokonce z Afriky.

„První kalíšky do sbírky jsem si pořídila na blešáku v německém Norimberku kolem roku 1997,“ vzpomíná Mézlová.

Ke sběratelské vášni ji prý přiměl spisovatel Karel Čapek.

„Je to můj oblíbený autor, ale ve svých povídkách psal o sběratelích a v jednom z citátů pronesl, že ženy nesbírají, že nejsou sběratelkami. To mě naštvalo, není to pravda,“ směje se.

Kalíšky, ve kterých se servírují vajíčka, jsou vyrobeny z porcelánu, keramiky, dřeva, kovu, skla i z plastu.

„Nejraději mám ty ‚odněkud‘ s obrázkem města, hradu či zámku,“ říká Mézlová a prozrazuje, že nejčerstvějším přírůstkem je speciální kalíšek, který dostala k nedávným kulatým narozeninám od jedné dcery. „Je vyřezaný ze dřeva a má podobu mého psíka Topinky,“ přibližuje.

Výstava nazvaná Je libo vejce? potrvá v Lounech do 19. dubna.