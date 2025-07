14:33

Sliboval lidem zdraví, nalezení lásky, upevnění přátelských vztahů a životní štěstí. Za to si nechal platit. Samozvaný šaman, už šestnáctkrát trestaný Jan Jáno, takto z lidí vylákal miliony korun, které prohrál v kasinu. Soud ho za to poslal na sedm let do vězení. Jeho partnerka Lucie Šafaříková, na jejíž účet peníze od podvedených lidí chodily, dostala podmínku.