Čtyři lidé z Ústecka mají vzácný typ salmonelózy, hygienici se bojí epidemie

Přes všechny okamžité kontroly se zatím nepodařilo najít příčinu a možný zdroj. Salmonelou hadar onemocněli čtyři dospělí a všichni skončili na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

“Salmonela hadar se vyskytuje spíše v jiných zemích, za svoji dvacetiletou kariéru jsem se s ní nesetkala. Zřejmě bude z jiného státu. Bohužel se zdroj onemocnění nedaří zatím zjistit. Doufali jsme, že když všichni čtyři pacienti jsou z Ústecka, příčinu se podaří snadněji vypátrat, což se zatím nestalo,“ řekla ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. O nemocných jako první informovala televize Nova.

Podle hygieniků by to mohl být začátek epidemie. „Salmonela hadar je v naší zemi opravdu vzácná. Loni bylo v celém Česku 20 případů a u nás letos jsou už čtyři. Dva pacienti řekli, že jedli v rychlém občerstvení, hned jsme zde odebírali vzorky, dělali stěry povrchů v kuchyních a na toaletách, ale výsledek byl negativní,“ uvedla Šimůnková.

Hygieniky tak nyní čeká pátrání po nákaze třeba v obchodních řetězcích, salmonela totiž nejčastěji bývá v kuřecím mase či vejcích.

„Budeme také od pacientů podrobně zjišťovat, co a kde jedli, kde nakupovali a snad se dopátráme,“ popsala Šimůnková.

Salmonela je průjmové onemocnění s horečkami, zvracením, bolestmi břicha až křečemi. U čtyř nemocných byly tyto příznaky velmi silné. „Dva z pacientů již byli z nemocnice propuštění,“ sdělil primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

Salmonela je podle něj agresivní mikrob, který u většiny lidí způsobí jen střevní infekci. Ale zejména u oslabených a nemocných lidí, malých dětí a seniorů může bakterie znamenat závažné riziko.

„Bakterie salmonely může proniknout do krve, usadit se do tkání, kde může způsobit hnisavý proces. Typicky je to zánět kostí a otrava – sepse krve. Tento průběh může pak být velmi závažný a může pacienta až usmrtit. V poslední době jsme měli několik případů velmi závažně probíhajících salmonelóz s otravou krve, vysokými horečkami. Šlo pacienta s leukemií, staršího pacienta a malé dítě,“ přiblížil Dlouhý.

Salmonel jsou tisíce poddruhů, například loni a předloni hygienici v kraji a celé zemi zaznamenali zhruba 50 případů salmonely bareilly, kterou lze nejčastěji onemocnět z masa tuňáka, například ze sushi.

„Před 20 lety byla v zemi salmonelóza hlavní příčinou průjmových onemocnění, v Česku bylo 30 až 40 tisíc případů ročně. Dnes se objevují spíše střevní bakterie campylobacter, které se také vyskytují v kuřecím mase. Promořenost chovů v Česku i EU je 30 až 50 procent,“ varoval primář.

Jedinou obranou proti této bakterii i salmonele je dobrá hygiena rukou a tepelná úprava masa i vajíček. Třeba po krájení masa na prkénku na něm nelze upravovat zeleninu.