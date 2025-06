Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Specializovaná firma se připravuje na odstřel už několik týdnů. Nastat má mezi 11. a 12. hodinou. Podmínkou však je vhodné počasí.

Obyvatelé blízkých domů mají počítat s velmi hlasitou detonací a tlakovou vlnou. Před akcí zazní výstražné signály – ozvou se rány ze signální pistole a do vzduchu vyletí zelené rakety. První signál má zaznít deset minut před odstřelem, druhý zhruba minutu před ním.

Velkorypadlo KU 800.8/K 77 vyrobili v letech 1977-1978 v Uničovských strojírnách. V dole Nástup Tušimice ho uvedli do provozu 15. června 1979. Pak tady sloužilo dlouhých 32 let. Celkový provozní čas? Neuvěřitelných 123 805 hodin. Celkem pomohlo vytěžit téměř 269 milionů metrů krychlových takzvaných těžených hmot. V „pracovní akci“ bylo až do 8. října 2010.

Pak se strojem mohla zblízka kochat veřejnost. Každoročně od jara do podzimu lákal turisty ze všech koutů České republiky i ze zahraniční. Severočeské doly odhadují, že za třináct let Březenského draka navštívilo v areálu společnosti kolem 25 tisíc lidí. Poslední komentovaná prohlídka se uskutečnila letos na konci března.

Rypadlo už je v havarijním stavu. „Zub času se na něm podepsal, už není možné garantovat bezpečnost návštěvníků,“ uvedl mluvčí společnosti Severočeské doly Lukáš Kopecký.