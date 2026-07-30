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Zase ten VRT koridor. Trať do Drážďan si přehazují soudy, stojí za tím malé obce

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  10:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejvyšší správní soud (NSS) dalším rozsudkem nařídil Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby se opětovně zabýval vymezením koridoru pro vysokorychlostní železniční trať z Prahy do Drážďan. Vyhověl kasační stížnosti obce Hrobce na Litoměřicku, spolku rozVRTaná krajina a jednoho vlastníka nemovitostí dotčených koridorem. Už koncem dubna podobně uspěla obec Přestavlky na Litoměřicku a spolek Koridor D8, naopak kasační stížnost města Chlumec na Ústecku tehdy NSS zamítl.

Ve sporech jde konkrétně o koridor od hranice Středočeského a Ústeckého kraje u obce Mnetěš přes Ústí nad Labem k česko-německé státní hranici, jak jej upravila pátá aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje z roku 2024. Krajský soud žaloby zamítl, podle obou zrušujících rozsudků NSS ale chyboval, když pokládal předběžný výběr tras provedený ministerstvem dopravy za závazný.

„Jelikož toto východisko ovlivnilo posouzení rozumných variant, územní rezervy, legitimního očekávání a odborných podkladů, nejde o dílčí pochybení, které by bylo možné napravit pouhou korekcí odůvodnění při zachování výroku,“ uvedl NSS v aktuálním rozsudku.

„V dalším řízení proto krajský soud v mezích řádně uplatněných návrhových bodů posoudí, zda územní rezerva, popřípadě jiné včas a dostatečně určitě označené řešení, představovaly rozumné náhradní varianty,“ pokračuje rozsudek.

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NSS zdůraznil, že státní Politika územního rozvoje neurčuje závazně konkrétní trasu koridoru. Varianty připravené ministerstvem dopravy představují pouze odborný podklad. Některé další námitky ale NSS odmítl. Například potvrdil, že na úrovni krajských zásad rozvoje není nutné řešit detailní technické otázky, jako jsou přesná protihluková opatření, geologické průzkumy nebo konkrétní stavební řešení.

Řízení o žalobě Přestavlk už u krajského soudu po zásahu NSS takzvaně obživlo, nové rozhodnutí ale podle databáze InfoSoud zatím nepadlo. Město Chlumec uplatňovalo odlišnou argumentaci, u NSS neuspělo, ale podle dostupných informací se ještě problematikou zabývá Ústavní soud.

Železničáři posuzovali zpočátku zhruba 20 možných tras, pak se výběr zúžil na tři. Dvě z nich odmítlo ministerstvo obrany. Do zásad územního rozvoje se tak nakonec dostala varianta, která počítá s tunely pod Českým středohořím a Krušnými horami. V oblasti Podřipska vede koridor souběžně s dálnicí D8. Koridor je místy až 1200 metrů široký, přesnou polohu trati zásady územního rozvoje neřeší.

Na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se počítá také se dvěma terminály, které budou hrát klíčovou roli při přestupu mezi dálkovými a regionálními vlaky i mezi ostatními prostředky veřejné a individuální dopravy. Jeden bude v Roudnici nad Labem, další v Ústí nad Labem.

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