Obce bojují proti trase rychlodráhy do Drážďan, soud začne řešit jejich žaloby

Obce chtějí docílit zrušení rozhodnutí krajských zastupitelů o aktualizaci zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, tedy krajské obdoby územního plánu. Pokud by se tak stalo, významně by to ovlivnilo další přípravu stavby.

Starostka Chlumce na Ústecku Veronika Srnková (Šance pro Chlumec) uvedla, že se neprověřovaly žádné další varianty, pouze jediná, u které Krušnohorský tunel ústí mezi městskými částmi Chlumec a Stradov.

Kromě pětitisícového Chlumce podala na rozhodnutí krajských zastupitelů žalobu také obec Hrobce, kde žije 715 lidí, společně se spolkem Rozvrtaná krajina. Na Litoměřicku byly předloženy tři varianty. Podle starostky Hrobců Kateřiny Hlaváčové (Pro lepší budoucnost) byl výběr jen naoko, protože dvě z nich odmítlo již dříve ministerstvo obrany.

Obce se obávají také prašnosti a hlučnosti rychlodráhy i samotné výstavby.

Stavbu vysokorychlostní trati do Drážďan připravuje na českém území Správa železnic. Nová trať povede Středohorským tunelem přes Ústí nad Labem, kde bude zastávka a terminál, do Krušnohorského tunelu. Pro schválení trasy rychlodráhy hlasovalo loni v červnu 30 z 55 krajských zastupitelů.