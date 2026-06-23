Proti zastavení příprav rychlodráhy se jako první ozvali v Mostě. „Dva roky jsme se zabývali změnou územního rozhodnutí, trasa pro odbočku z vysokorychlostní trati Praha - Drážďany do Mostu se hledala docela složitě, takže je pro nás nemilé překvapení, že by se to teď mělo stopnout,“ řekl senátor za Mostecko a bývalý primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST).
K Mostu se přidala města Louny a Žatec, pro která je spojení s Prahou kvůli dopravě pracujících důležité. „Mnoho lidí jezdí do Prahy vlakem nebo autobusem. Vlak je z pohledu dopravy nejideálnější. Pokud by vznikla rychlodráha, výrazně by se zrychlila cesta do Prahy i do Německa,“ podotkl Paparega.
|
Obec a spolek neuspěly. Soud zamítl žalobu na kraj kvůli dopadům rychlotrati
Autoři petice upozorňují, že Ústecký kraj jako strukturálně postižený region nutně potřebuje strategické investice do infrastruktury. Zrušení přípravy tratě RS 42 považují za zásadní oslabení rozvojových perspektiv severozápadních Čech.
„Považujeme za nepřijatelné, aby severozápadní Čechy zůstaly mimo budovanou síť moderní dopravy, zatímco jiné části republiky budou profitovat,“ uvádí petice.
Podle autorů zveřejněné petice by rychlodráha nejen zkrátila cestování, ale především zvýšila atraktivitu regionu pro investory a podpořila celkovou transformaci oblastí dotčených těžbou uhlí.
Ministerstvo dopravy rozhodnutí ukončit přípravu na trati Kralupy-Most a z Hradce Králové do Podkrkonoší zdůvodňuje nutností soustředit se na projekty s největším ekonomickým a mezinárodním přínosem. Na severu Čech je to trasa z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan.
|
Rychlotratě za polovic. Správa železnic představila osekanou síť
Zastupitelé Ústeckého kraje tento týden přijali usnesení, v němž vyjadřují nesouhlas se zastavením příprav odbočné větve na Louny a Most a ukládají radnímu Riegerovi jednat s ministerstvem dopravy.
„Jednání jsou naplánovaná na léto, na zářijovém zastupitelstvu věřím, že budu už mít nějaké informace,“ řekl Rieger.