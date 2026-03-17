Potopená loď, nabrání na kapotu. Porybní se v práci bojí, musí měnit strategii

Miroslava Strnadová
  5:29
Útoky na rybářskou stráž nabývají na brutalitě a kontroly se mění v nebezpečné incidenty. Okresní soud v Chomutově nedávno řešil dva případy. V prvním agresor strážce zmlátil dřevěným klackem, vyhrožoval mu a potopil mu loď. V druhém pytlák nabral kontrolora na kapotu vozu a ohrožoval ho nožem. Soud útočníkům uložil podmínky. Podle rybářského svazu jsou však podobně mírné tresty neadekvátní.
ilustrační snímek | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Pokud je útok na úřední osobu, kterou člen rybářské stráže je, trestán opakovaně podmínkou, pro některé jedince to nemusí být dostatečně motivující, aby se takového jednání vyvarovali,“ sdělil mluvčí Severočeského rybářského svazu Jan Skalský, který je sám rybářským strážcem.

V prvním výše zmíněném případu obžalovaný nejprve potopil porybnému loď. Druhý den mu propíchal gumy u auta a vše vyvrcholilo fyzickým napadením a výhrůžkami. Důvodem útoku byla msta, protože strážce útočníkovi předtím zabavil povolenku k lovu, jelikož chytal na menší nástrahu, než dovolují pravidla. Soud útočníka uznal vinným ze tří trestných činů: vydírání, násilí proti úřední osobě a výtržnictví.

„Za tyto trestné činy byl obžalovanému uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let za současného vyslovení dohledu,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Petrásková Hüttlová s tím, že rozsudek, který padl v únoru, zatím není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.

V druhé kauze šlo o cizince, který pytlačil u vodní nádrže u Zaječic na Chomutovsku. Členovi rybářské stráže, který po něm chtěl vidět povolenku, se nejprve pokusil ujet autem. Porybného nabral na kapotu, a protože dál nemohl jet, vystoupil z automobilu a vytáhl nůž. Kontrolor ustoupil a cizinec odjel. Policistům se ho později podařilo dopadnout.

Okresní soud v Chomutově agresora minulý rok potrestal dvěma roky vězení s podmíněným odložením na zkušební dobu tří let. Tento verdikt je pravomocný.

Potopená loď i bití klackem. Muže viní z útoku na porybného, u soudu hýří úsměvy

K rybářům, kteří napadnou strážce, je rybářský svaz nekompromisní a ukládá nejpřísnější kárné opatření, které může udělit. „Napadení rybářské stráže se rovná vyloučení ze svazu, případně celoživotní zákaz rybolovu na svazových revírech,“ upozornil Skalský.

Kvůli zhoršující se situaci u vody Severočeský územní svaz změnil strategii. Zatímco dříve na dodržování pravidel dohlíželi hlavně dobrovolníci ve svém volném čase, dnes do terénu vyrážejí profesionálové, kteří se na obchůzky k vodním plochám vydávají častěji. Kontroly jsou tak systematičtější. Jejich počet se zvýšil z jednoho na pět a jejich působnost se rozšířila z Nechranic a Poohří i na Polabí a Liberecko.

„Rybářská stráž vyráží do terénu vybavena audiovizuálními zařízeními. Pokud je jednání nahráno na kameru, končí situace ‚slovo proti slovu‘,“ popsal mluvčí Skalský.

Pytlák ho nabral na kapotu, pak mu hrozil nožem. Trestu porybný u soudu těžko věřil

Kromě kamer se strážci stále častěji vybavují také ochrannými pomůckami pro sebeobranu, někteří v rizikových oblastech i zbraní. Strážci se také snaží chodit minimálně ve dvou.

Za loňský rok Severočeský rybářský svaz řešil 240 přestupků. Podle Skalského je to o devatenáct víc než v předchozím roce. Připouští, že nárůst může být i důsledkem zvýšených kontrol.

Mezi nejčastějšími přestupky je lov mimo povolenou dobu či nezapsání přisvojených úlovků. Častým nešvarem je to, že rybáři nejsou u svých udic. Strážcům se také podařilo přistihnout 55 pytláků. Přestupky páchají častěji tuzemští rybáři. „Z celkového počtu tvořili tuzemští obyvatelé 76,3 % přestupců a zbytek cizinci,“ dodal Skalský.

16. září 2025

KRIMI

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na...

Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s...

Berte, jinak pokračujeme. Za problémovou ubytovnu chce firma od obce 30 milionů

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Koupili za šest milionů korun, teď chtějí po obci třicet. Návrh majitelů problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde policie od minulého týdne vyšetřuje vraždu dvouletého dítěte, vyvolal mezi...

Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

Karel Korenc, bojovník kung-fu, na Velké čínské zdi.

Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...

Omámil ji colou a pak měsíce mučil. Soud nařídil proces s tyranem ze Siřemi

Dům, kde měl muž několik měsíců věznit ženu a znásilňovat ji. (19. února 2025)

Případ muže, který podle obžaloby znásilňoval, týral a věznil ženu v domě v Siřemi na Lounsku, začne Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat v květnu. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí...

Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě

Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá severočeskému podnikateli a politikovi Petru Bendovi za téměř 1,7 milionu korun. Podle starosty tam nový...

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na...

Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s...

16. března 2026  15:45

Lovci budou ve čtvrtfinále nahánět Zubry: Ukážeme, že zisk poháru nebyla náhoda

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Lovci budou nahánět Zubry. Nebude to scénka z pravěku, ale čtvrtfinále extraligy házenkářů. Lovosice v posledním kole základní části rozstřílely Brno 38:22, poskočily na páté místo a jejich prvním...

16. března 2026  14:46

Nemocnice v Kadani podala trestní oznámení na exšéfa, jde o obchod za miliony

Dnešní Nemocnice Kadaň

Městská nemocnice v Kadani na Chomutovsku podala trestní oznámení na bývalého jednatele Petra Hossnera. Důvodem je podezření, že mohl svým jednáním v roce 2024 naplnit skutkovou podstatu trestného...

16. března 2026  12:14,  aktualizováno  13:09

Problémy s placením v ústecké MHD, cestující zaskočilo strhávání vysokých částek

Nízkopodlažní trolejbus pojme 150 cestujících, jeho maximální rychlost je 65...

Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem se potýká s technickými problémy. Cestujícím, kteří hradí jízdné ve vozech platební kartou, se daná suma z účtu odečte později. V některých případech se...

16. března 2026  11:05

Dril a kázeň. Jak bývalý voják Koloušek zvedal ústecké volejbalisty

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Barážový klub Ústí nad Labem? Už to neplatí! Potřetí za sebou nebude ústecké volejbalisty stresovat strach ze ztráty extraligy, letos si v základní části vybojovali dvanácté místo a přímou záchranu....

16. března 2026  10:17

Stačí zařvat a hned se píská. Ukňourané, vyčítal Frťala po remíze v Liberci

Teplický stoper Jakub Jakubko těsně brání Raimondse Krollise z Liberce.

Deset žlutých karet a navrch jedna červená? Na jeden ligový zápas docela hodně. I kouč fotbalových Teplic Zdenko Frťala se po nedělní remíze 1:1 v Liberci divil. „Stačí zařvat, spadnout, hned se...

16. března 2026  10:12

Děčín promění prostor před hlavním nádražím, chce mu vrátit důstojný vzhled

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly. (březen 2026)

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v děčínské části Podmokly projde postupnou proměnou. Práce mají začít podle nově zpracovaného manuálu městského architekta Lukáše Housera ještě letos. Náklady...

16. března 2026  9:19

Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

Hokejisté Litoměřic po postupu přes Vsetín do semifinále první ligy.

Vítej, semifinálový hattricku! I bez kapitána a mistra světa, které si stáhla partnerská Sparta, prožili hokejisté Litoměřic svůj zázrak na ledě. Kališníci neskutečným obratem ve čtvrtém zápase...

15. března 2026  11:30,  aktualizováno  17:34

Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus

Teplický Matej Riznič odehrává míč před Petrem Hodoušem z Liberce.

Ani jeden z týmů neukončil čekání na vítězství. Tepličtí fotbalisté byli blízko, proti Liberci ve 26. kole vedli od 74. minuty po zásahu Svateka, ale pak Fully zavinil penaltu a byl po druhé žluté...

15. března 2026  12:45,  aktualizováno  15:26

Mladík s kuličkovkou spustil v Chomutově manévry, hrál si prý na akčního hrdinu

Mladík mával pistolí před restaurací

Mladíka, který před restaurací mává pistolí, si díky městskému kamerovému systému všimli tento týden v Chomutově. Strážníci okamžitě v několika vozech vyrazili na místo, kde dotyčného znehybnili....

15. března 2026  11:25

Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V koutku duše snil, že v sobě objeví střelce, ale i mezi chomutovskými Piráty platil za dříče, pracanta, bojovníka. Hokejový útočník Martin Havelka však cítil, že je platný a uznávaný. „Fanoušci mi...

15. března 2026  10:30

