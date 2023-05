Kupčili s rozsudkem, nařkl advokát soudce a exministryni. Zaplatí 120 tisíc

„Peněžitý trest zcela vystihuje závažnost a okolnosti spáchaného přečinu,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Jana Kurešová. Růžek navíc musí soudci uhradit i odškodné.

Čtyři roky starou kauzu řešil odvolací soud již podruhé. Loni zrušil rozsudek Okresního soudu v Lounech, který Růžka potrestal odnětím svobody v trvání dvanácti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Lounský soud mu také uložil povinnost zaplatit 100 tisíc korun soudci Koudelkovi jako odškodné. Proti verdiktu se Růžek odvolal.

Krajský soud následně výrok lounského soudu zrušil s tím, že se obžalovaný advokát nedopustil trestného činu, a předal případ k posouzení České advokátní komoře.

Proti tomu podal dovolání nejvyšší státní zástupce, a případ se tak dostal na stůl Nejvyššího soudu v Brně, který konstatoval, že Růžkovo jednání má znaky trestného činu. Spis se tak znovu vrátil ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Během opětovného projednávání v závěrečné řeči státní zástupkyně navrhla, aby bylo odvolání Růžka zamítnuto, a platil by tak původní verdikt lounského soudu. Růžek, který se obhajoval sám, navrhl pro sebe podmíněné upuštění od potrestání, nebo peněžitý trest, nebo obecně prospěšné práce.

„Je mi tolik let, kolik mi je, a cítím se v této věci už poměrně unavený. Za každou blbost má člověk zaplatit. Já jsem se dopustil blbosti, když jsem napsal, že paní Benešová se setkala s panem Koudelkou v kanceláři. Když jsem to psal, měl jsem rudo před očima z chování soudce a to jsou chyby, za které jsem připraven platit,“ uvedl mimo jiné v závěrečné řeči Růžek.

Trest, který Růžkovi původně uložili v Lounech, se ústeckým soudcům zdál přísný. „Soudem prvního stupně uložený trest dotýkající se osobní svobody obžalovaného, byť na spodní hranici a podmíněně odložený, byl nepřiměřeně přísný,“ zdůvodnila peněžitý trest Kurešová.

Dohodli se o přestávce, tvrdil Růžek

Kauza spadá do roku 2019. Advokáti Růžek, Benešová a soudce Koudelka se střetli u projednávání odvolání dvou spolupachatelů obžalovaných z krádeží a legalizace ukradených aut. Jednoho zastupoval Růžek, druhého Benešová. Panovala mezi nimi velká averze.

Soudce Koudelka snížil trest obžalovanému, kterého zastupovala Benešová. Odvolání druhého muže, Růžkova klienta, zamítl. Růžek měl za to, že tomu předcházelo setkání Benešové a Koudelky v pauze před vynesením rozsudku, které prý zahlédl a měl za to, že se na tom během přestávky dohodli. Svoje podezření sepsal a odeslal na Krajský soud v Praze.

Soudce Koudelky se to dotklo a podal kvůli tomu na Růžka trestní oznámení. „Až rozhodnutí Nejvyššího soudu donutilo pana obžalovaného změnit procesní taktiku, nikoliv však vnitřní postoj, pan obžalovaný se mi neomluvil,“ uvedl při svém závěrečném vyjádření Koudelka.