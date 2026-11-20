O umístění atrakcí se postaralo Kulturní středisko města Ústí nad Labem ve spolupráci se Spolkem provozovatelů lidové technické zábavy LITEZA. Vyhlídkové kolo se poprvé roztočilo 15. listopadu a na náměstí zůstane až do 3. ledna 2027.
Rozšíření vánočního programu na Mírové náměstí má podle organizátorů především praktický důvod. Tradiční Lidické náměstí už totiž neposkytuje dostatek prostoru pro další rozvoj akce.
„Lidické náměstí je sice malebnější, ale jeho prostorové kapacity jsou omezené. Narážíme na limity toho místa, což nás mrzí. Pokud tedy máme dál rozvíjet tuto největší akci města, je potřeba najít lepší místo, které představuje hlavní náměstí v Ústí nad Labem,“ vysvětlil dramaturg kulturního střediska Jan Vítek.
Vyhlídkové kolo měří přibližně 23 metrů a má dvacet kabinek, do každé se vejdou čtyři lidé. Najednou tak může nabídnout svezení až osmdesáti návštěvníkům. Jedna jízda stojí 150 korun, děti do výšky jednoho metru zaplatí 50 korun.
Za umístění vyhlídkového kola a dětského kolotoče zaplatí provozovatel kulturnímu středisku celkem 125 tisíc korun. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné v Registru smluv. Samotné kolo představuje poplatek 100 tisíc korun, dalších 25 tisíc připadá na dětský kolotoč. Peníze mají pomoci pokrýt náklady spojené s vánočními trhy, například na mobilní toalety, úklid a odvoz odpadu.
Atrakce přitahuje pozornost lidí, kteří přes náměstí procházejí. „Je to příjemné zpestření centra. Člověk by nečekal, že se bude moci svézt na vyhlídkovém kole přímo na náměstí. Určitě se na něj půjdu podívat i s rodinou,“ uvedl návštěvnice Petra.
„Sto padesát korun za jednu jízdu mi připadá docela dost, zvlášť když by chtěla jet celá rodina. Ale jako jednorázová atrakce je to zajímavé,“ uvedl kolemjdoucí Petr.
Reakcemi se to pochopitelně hemží i na sociálních sítích. „Tohle je liga!“ zní například jedno z kladných hodnocení. „Konečně něco hezkého,“ přidává se další komentující.
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Zaznívají ale, jak to u podobných akcí bývá, samozřejmě i kritické hlasy. „Z toho tedy musí být fakt výhled. Panebože.“ „Jakože budu čumět na okolní baráky, jo?“ „Když už výhled, tak to mělo být na Větruši.To by mělo efekt. Ale na Míráku?!“
Provozovatel musí zajistit dopravu, montáž, obsluhu i údržbu atrakce. Na vlastní náklady hradí také elektřinu a odpovídá za bezpečnost návštěvníků. Při silném větru, bouřce nebo námraze musí provoz kola přerušit.
Na Mírovém náměstí se od 29. listopadu otevře také šest stánků s občerstvením. Návštěvníci si v nich budou moci koupit například svařené nápoje, miniburgery, grilované maso, palačinky, kávu nebo vegetariánská jídla.