Před volbami o tom mlčeli. Plán na rušení obvodů v Ústí je podraz, říká starostka

Co říkáte na záměr Jednoho Ústí zrušit obvodní radnice? Přece jen obyvatel Ústí ubývá a magistrát může spravovat celé město bez prostředníků – obvodních radnic.
Mně na tom nejvíc vadí ten způsob. Jedno Ústí získalo ve volbách většinu a zřejmě má pocit, že teď může rozhodovat o všem bez ohledu na ostatní. Jenže získat většinu v zastupitelstvu neznamená dostat bianco šek na všechno. Tohle považuji za aroganci moci. O zrušení obvodů už politicky rozhodli, s opozicí o tom podle vlastních slov ani nehodlají diskutovat a obyvatel se také nikdo nezeptal. To je přece jednání z pozice síly, nikoliv snaha hledat nejlepší řešení pro město.
Před volbami přitom lidem o rušení obvodů neřekli, neměli to ve volebním programu, a sotva volby skončily, oznámili, že je chtějí zrušit. Bez předložení ekonomické analýzy, bez vyhodnocení dopadů a především bez diskuse s obyvateli.
Bavíme se o změně, která ovlivní každodenní život desítek tisíc lidí. Kde si vyřídí své záležitosti, na koho se obrátí s problémem, kdo se bude starat o jejich okolí. Tohle přece nemůže rozhodnout několik politiků mezi sebou. Radnice nejsou jejich majetek. Patří občanům a právě ti by měli mít hlavní slovo.
Proč je podle vás obvodní radnice důležitá?
Protože jsme lidem blízko. A nemyslím tím jen vzdálenost od jejich domova. Lidé nás znají, vědí, za kým přijít, a my zase známe jejich problémy. Když někdo přijde s tím, že má rozbitý chodník, nepořádek před domem nebo potřebuje pomoci s úřady, nemusí složitě zjišťovat, na který odbor magistrátu se obrátit. Přijde za námi a my se snažíme problém vyřešit. Máme tady matriku, evidenci obyvatel, přestupkovou agendu a další služby. Ale práce obvodní radnice rozhodně není jen o razítkách. Podařilo se nám například zastavit záměr vybudovat v našem obvodu překladiště odpadu. Přivedli jsme do Neštěmic pediatra, který tady dlouho chyběl, a snažíme se zajistit další odborné lékaře. Podílíme se na přípravě oprav, investic a řešíme spoustu věcí, které jsou pro místní obyvatele důležité.
A teď nám někdo říká, že tohle všechno zvládne lépe magistrát. Dobře, tak ať nám ukáže jak. Kde budou lidé tyto služby vyřizovat? Kdo bude řešit jejich každodenní problémy? Jak zajistí, aby se na ně nezapomnělo? Zatím slyšíme jen obecné sliby o efektivitě.
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Vzdor vůči úsporám v Ústí nad Labem: Zrušíte nám obvod? Tak se trhneme!
Nepřesvědčí vás ani argument úsporami, kdy by peníze za úředníky a politiky mohly být přesunuty do investic?
Já bych úspory samozřejmě uvítala. Ale skutečné úspory, ne jen politická hesla. Kde je ekonomická analýza, která ukazuje, kolik se ušetří? Zatím jsme žádnou neviděli. A především mi připadá zvláštní, že na jedné straně Jedno Ústí mluví o šetření na politicích obvodních radnic, ale na druhé straně samo rozšiřuje počet placených funkcí ve vedení města. Počítá s jedenáctičlennou radou místo dosavadních devíti členů a nově také s uvolněným, tedy placeným předsedou finančního výboru. To jsou náklady v řádu milionů korun ročně. A do toho nám stejní lidé vysvětlují, že musíme zrušit obvodní radnice, abychom ušetřili. Jak to jde dohromady?
Navíc zrušením obvodu nezmizí práce, kterou jeho zaměstnanci vykonávají. Agendy budou fungovat dál. Jen je převezme někdo jiný a město je bude muset stejně zaplatit. Obávám se, že místo slibovaných úspor nakonec dostaneme méně dostupné služby a další centralizaci rozhodování.
Jaký bude váš další postup? Na Střekově, který se záměrem také nesouhlasí, se původně mluvilo o referendu, nyní se objevují úvahy o odtržení obvodu.
Především nechci, aby to někdo vydával za boj starostů o vlastní funkce. O to tady vůbec nejde. Já se bez funkce obejdu, ale lidé by neměli přijít o služby, na které jsou zvyklí a které potřebují.
My jako radnice se do případného referenda aktivně zapojovat nebudeme, protože jde o občanskou iniciativu. Už ale vznikl přípravný výbor a lidé se chystají sbírat podpisy. A musím říct, že když s nimi mluvím, jsou opravdu naštvaní. Nejen kvůli samotnému rušení obvodů, ale hlavně kvůli tomu, jak s nimi nové vedení města jedná.
Neštěmice byly v minulosti samostatnou obcí i městem. Lidé k nim mají silný vztah a není jim jedno, co se s nimi stane. Navíc u nás Jedno Ústí volby ani nevyhrálo (skončilo druhé za Vaším Ústím Yvety Tomkové s podporou Za lepší Střekov – pozn red.). Přesto chce rozhodovat o zrušení naší radnice, aniž by se obyvatel nejdřív zeptalo. Volební účast byla přibližně 34 procent. To, že Jedno Ústí získalo většinu mandátů, neznamená, že má automaticky souhlas většiny obyvatel města se vším, co si usmyslí. Zvlášť, když o tak zásadním kroku před volbami vůbec nemluvilo.
Lidé mi říkají, že kdyby o tomto záměru věděli, možná by volili jinak. Vnímají to jako podvod a podraz.
Mně na celé věci nejvíc vadí, že se úplně obrátilo pořadí, jakým by měla samospráva fungovat. Nejdřív se přece máte zeptat lidí, připravit podklady, vysvětlit výhody i rizika a teprve potom rozhodovat. Tady se nejdřív politicky rozhodlo a teď se hledají argumenty. To není způsob, jakým bych chtěla, aby se v Ústí nad Labem rozhodovalo o budoucnosti jeho obyvatel.