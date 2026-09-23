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Odchází klíčový lékař, zavíráme. V Rumburku od ledna skončí dětské oddělení

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  7:04

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Lužická nemocnice v Rumburku na starším snímku. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Nemocnice v Rumburku, který leží ve Šluknovském výběžku, přijde od ledna o dětské oddělení. Konec lůžkové pediatrie a dětské JIP podle společnosti Krajská zdravotní (KZ), která zařízení spravuje, souvisí především s personální situací. Z nemocnice totiž odchází klíčový lékař a KZ nedokáže zajistit dostatek personálu. Pracoviště se proto mají přesunout do nemocnice v Děčíně, který je však vzdálený téměř 50 kilometrů.

„Předložená koncepce představuje jediný reálný způsob, jak zdravotnické zařízení v Rumburku dlouhodobě udržet v provozu a přizpůsobit ho současným personálním i ekonomickým možnostem. Jsme si vědomi specifik Šluknovského výběžku a jeho osud z hlediska poskytování zdravotních služeb nám v žádném případě není lhostejný,“ nastínil ředitel KZ Tomáš Hrubý.

Proti záměru se stavějí starostové Šluknovského výběžku, v němž bydlí zhruba 55 tisíc obyvatel. Třeba rumburský starosta Martin Hýbl (bezp.) upozorňuje hlavně na možné dopady na záchrannou službu. „Dětské oddělení je podle mě ve Výběžku nutnost. Pokud tady nebude možnost dítě vyšetřit a říct, že nejde o nic závažného, může být převáženo třeba do Děčína. Sanitka pak může být dvě hodiny mimo region a v tu chvíli tady může chybět pro někoho, kdo bude potřebovat akutní pomoc,“ uvedl.

Problém podle Hýbla může být ještě výraznější v létě, kdy do Výběžku přijíždějí dětské tábory a sportovní soustředění. „Jen v Rumburku počet dětí v těchto obdobích narůstá o desítky, spíše o stovky. U sportovních soustředění je navíc větší riziko úrazů nebo náhlého onemocnění,“ popsal starosta.

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Starostové proto chtějí jednat se zdravotními pojišťovnami, především s VZP, o zachování alespoň dětské pohotovosti. „Potřebujeme alespoň nějaké řešení, aby tady někdo dokázal dítě vyšetřit a říct: Není to závažné. Zatím ale takové řešení nemáme,“ dodal Hýbl.

Krajský radní pro zdravotnictví Radim Laibl (ANO) potvrdil, že o pohotovosti se s pojišťovnou jedná. „My jako kraj v tom budeme součinní, ale přímo to ovlivnit nemůžeme,“ řekl.

Krajská zdravotní zároveň s plánovaným koncem dětského oddělení představila plán dalšího fungování zařízení v podobě komunitní nemocnice. Ta má být více zaměřená na ambulantní péči, zároveň má zachovat akutní chirurgickou a interní péči, některá lůžka, léčebnu dlouhodobě nemocných, laboratoře a radiodiagnostiku.

„Děláme maximum pro to, abychom udrželi klíčové provozy, a jdeme i do ústupků v jejich prospěch – příkladem je stabilizace chirurgického oddělení a záměr rozvoje jednodenní chirurgie,“ zmínil ředitel KZ Hrubý.

Součástí změn je také nová poliklinika, jejíž dokončení Krajská zdravotní plánuje na konec letošního roku. Investice podle aktuálních údajů dosáhla zhruba 287 milionů korun.

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Dlouhodobým problémem nemocnice v Rumburku je její ztrátovost. Podle Richarda Brabce, hejtmana Ústeckého kraje (ANO), který je stoprocentním vlastníkem KZ, má letošní ztráta dosáhnout 110 milionů korun. Rumburská nemocnice je součástí Krajské zdravotní od roku 2021. Předtím ji provozovalo město, které podle starosty Hýbla za několik let vydalo na její provoz zhruba 200 milionů korun.

„Město ji provozovalo před šesti lety a už to dál nešlo. Proto jsme ji předali Krajské zdravotní. Pochopitelně se někde musí šetřit. Otázkou ale je, jestli se šetří tam, kde se šetřit má,“ poznamenal starosta.

3. července 2019
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