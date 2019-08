Pojišťovny zaplatí lidem ze Šluknovska lékařskou péči v sousedním Sasku

Společné prohlášení o spolupráci v oblasti přeshraniční zdravotní péče podepíšou 28. srpna v Dolní Poustevně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), saská státní ministryně sociálních věcí Barbara Klepsch, zástupci kraje a zdravotních pojišťoven.

„Tímto krokem bude ministerstvem požehnáno, že naše pojišťovny budou moci uhradit zdravotní péči našim občanům, kteří ji budou využívat v Sasku. Cílem je rozšířit zdravotní péči ve Šluknovském výběžku i saském příhraničí. Lidé by měli mít jistotu, že při cestě do saské nemocnice nemusejí mít s sebou eura,“ prohlásil ve čtvrtek náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM).

Nyní vznikne pracovní skupina, která stanoví rozsah péče, jakých nemocnic se opatření bude týkat či jak budou lidé muset postupovat, a také, kdy začne novinka platit.

Proplácení péče v Sasku už před časem ohlásila Revírní bratrská pokladna, která tím reagovala na vyhrocenou situaci kolem Lužické nemocnice s poliklinikou v Rumburku.



Zařízení pro 55 tisíc obyvatel Výběžku je i přes několikaměsíční jednání o převzetí Krajskou zdravotní (KZ), která spravuje pět největších nemocnic v regionu, od 12. srpna v úpadku kvůli předlužení ve výši 132 milionů korun. Její další existenci teď má v rukou insolvenční správkyně.

„V žádném případě tato smlouva neznamená, že Krajská zdravotní či kraj podpisem prohlášení počítají se zavřením nemocnice v Rumburku,“ upozornil Rybák.

„Zajištění péče na Šluknovsku je priorita číslo jedna, kraj i KZ udělají maximum, aby tam byla. Otázka pouze je, kde bude poskytována,“ řekl nicméně náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD), že variantou stále zůstává i možný vznik nemocnice v nedalekém Varnsdorfu, který do areálu své nemocnice pro dlouhodobě nemocné a řady ambulancí investoval desítky milionů korun.

Nemocnice v Rumburku podle ředitele Petra Dubravce zatím stále funguje, lékaři prý výpovědi nedávají a chod některých ambulancí je omezen jen kvůli dovoleným. V minulých dnech tu proto vyvolaly značné rozhořčení plakáty, které tu KZ vylepila a na nichž zdejším zdravotníkům nabízí práci ve svých nemocnicích.

„KZ tvrdila, že má zájem nemocnici zachovat. Nyní ji chce personálně rozložit zevnitř. Snažíme se provoz udržet a toto je rána pod pás,“ zlobí se kardiolog a člen představenstva špitálu Petr Vondráček.

Náměstek Klika na tom nic nefér nevidí. „Bylo to dobré rozhodnutí, jde o to, aby zaměstnanci měli možnost přejít do KZ, pracovat zatím jinde a pak se vrátit, podle toho, kde bude nemocnice fungovat,“ oponoval.

Podle mluvčího KZ Iva Chrásteckého to byl krok na kritiku zastupitelů, že okolní špitály o zaměstnance usilují a KZ nikoli. „KZ má informaci, že mezi zaměstnanci je kvůli insolvenci nejistota a někteří chtějí odcházet. Upozorňujeme, že součástí nabídky je, že v případě budoucího působení KZ v Rumburku bude zájemcům umožněn návrat do zdejší nemocnice,“ sdělil Chrástecký.