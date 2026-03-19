Pro děti i milovníky adrenalinu. Na Dymníku vzniknou stezky pro horská kola

Autor:
  8:55
Radnice v Rumburku chystá novinku pro sportovce. Na zdejším vrchu Dymník chce vybudovat nové cyklistické traily, tedy speciální přírodní stezky pro horská kola, které mohou být doplněny o různé technické prvky. Projekt podpoří krajské peníze.
foto: Trail park Dolní Morava

„Na Dymníku by měla vzniknout síť čtyř tras – tři sjezdové a jedna stoupací. Projekt vychází ze zkušeností českých trailových center a je připravován podle mezinárodních standardů,“ uvedl rumburský mluvčí Petr Číla.

Vůbec nejdelší bude modrý trail, měřit má více než dva kilometry. S převýšením 112 metrů zároveň půjde o nejjednodušší a nejpřístupnější trasu vhodnou i pro děti a začátečníky. Na cyklisty zde budou čekat plynulé zatáčky či třeba terénní vlny.

O něco náročnější bude červený trail. „Nabídne techničtější pasáže, menší skoky, kamenité úseky a různé terénní prvky, které umožní zvolit klidnější i sportovnější styl jízdy,“ popsal Číla. Délka trasy bude 1,9 kilometru a převýšení 128 metrů.

Černý trail bude pro zkušené cyklisty. „Využije přirozený terén Dymníku – skalní výchozy, balvany a prudší svahy,“ nastínil mluvčí s tím, že součástí budou i lávky či dřevěné prvky. Náročná stezka bude dlouhá 380 metrů, převýšení má činit 33 metrů.

Na vrchol Dymníku pak budou moci cyklisté vyšlapat po stoupacím trailu. Neměl by se křížit s turistickými trasami, nabídne tak bezpečnou jízdu.

Most vylepší okolí jezera Matylda, jako první vznikne nová pumptracková dráha

„Celkem tak vznikne více než pět kilometrů upravených tras, které doplní stávající turistickou infrastrukturu v okolí rozhledny na Dymníku. Projekt má přilákat nejen místní cyklisty, ale i návštěvníky regionu a nabídnout nový způsob aktivního trávení volného času,“ přiblížil Číla.

Náklady jsou odhadovány na 3,5 milionu korun, přičemž město na projekt získalo dotaci od Ústeckého kraje ve výši 2,3 milionu korun.

„V současnosti probíhá příjem nabídek na zhotovitele, a to do 24. března. Po jejich vyhodnocení bude vybrána firma, která traily vybuduje,“ uvedl Číla. Podle zadávací dokumentace je předpokládaný termín zahájení stavby letošní květen, hotovo má být do 31. srpna.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na...

Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s...

Berte, jinak pokračujeme. Za problémovou ubytovnu chce firma od obce 30 milionů

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Koupili za šest milionů korun, teď chtějí po obci třicet. Návrh majitelů problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde policie od minulého týdne vyšetřuje vraždu dvouletého dítěte, vyvolal mezi...

Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

Karel Korenc, bojovník kung-fu, na Velké čínské zdi.

Co se na kempu Jackieho Chana naučíš, na maturitním plese jako když najdeš. Dvojnásobný mistr světa v šaolinském kung-fu Karel Korenc si musel šerpu vybojovat přes tři zakuklence. Scénkou jako z...

Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší...

V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné...

OBRAZEM: Podívali jsme se do štoly pod zámkem Jezeří, najdete tu i minikrápníky

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského...

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského masivu nad lomem ČSA. Přístroje v podzemí pod stejnojmenným zámkem hlídaly pohyb hornin. S útlumem těžby uhlí se začalo...

Muž v Lounech vyhrožoval úřednici politím kyselinou, zadržela ho policie

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ve středu dopoledne zasahovali v budově lounského úřadu práce, kde muž vyhrožoval úřednici politím kyselinou. Policie ho zadržela. Za vyhrožování s cílem působit na úřední osobu mu nyní...

OBRAZEM: Měnila soucit v čin. Se zakladatelkou Stonožky se loučil Eben i Plachetka

Pohřeb zakladatelky hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běly Gran Jensen v...

V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni se v úterý před polednem uskutečnila zádušní mše za zemřelou zakladatelku hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Bělu Gran Jensen. Mši vedl plzeňský biskup Tomáš...

18. března 2026  16:53

OBRAZEM: Podívali jsme se do štoly pod zámkem Jezeří, najdete tu i minikrápníky

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského...

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského masivu nad lomem ČSA. Přístroje v podzemí pod stejnojmenným zámkem hlídaly pohyb hornin. S útlumem těžby uhlí se začalo...

18. března 2026  15:46

Tragédie v areálu dolů na Chomutovsku. Po úrazu zemřel dělník, druhý je vážně zraněný

Záchranáři startují z ostravského heliportu na let do Karviné pro těžce...

Tragédie se stala ráno v areálu dolů v Tušimicích na Chomutovsku. Na následky úrazu tam zemřel dělník. Jeho kolegu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do nemocnice.

18. března 2026  9:40,  aktualizováno  11:21

Šok, reprezentant Trkovský končí v 24 letech s házenou. Zradilo ho zdraví

Český házenkář Jaroslav Trkovský se raduje z úspěšné akce v zápase s Řeckem.

Česká házená v šoku. Konec kariéry ohlásil jeden z největších talentů, lovosický kanonýr a účastník evropského šampionátu 2024 Jaroslav Trkovský. Zradilo ho zdraví, sbohem dává v pouhých 24 letech....

18. března 2026  10:54

Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší...

V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné...

18. března 2026  8:57

Litoměřický Tvrzník: Neřešíme, že nemůžeme postoupit. A Sparta? Nakopne ji to

Trenéři Tobiáš Slavíček (vlevo) a Daniel Tvrzník při děkovačce hokejistů...

Jako partnerský klub Sparty nemají ambice postoupit do extraligy, ale tyhle myšlenky si hokejisté Litoměřic do hlav nepouští. Ve čtvrtfinále první ligy senzačně vyřadili Vsetín 3:1 na zápasy a teď si...

17. března 2026  16:52

Mexická hliníkárna Nemak zavře fabriku u Mostu, hledá zájemce o továrnu

Průmyslová zóna Joseph u Havraně na Mostecku (2016)

Hliníkárna Nemak končí v průmyslové zóně Joseph na Mostecku a bude hledat zájemce o továrnu. Mexický výrobce hliníkových součástek byl prvním investorem v zóně, která vznikla v roce 2002 jako nástroj...

17. března 2026  14:34,  aktualizováno  16:06

Přechod Hora sv. Šebestiána byl uzavřený, Němci odklízeli následky nehody

Havarovaný kamion na 10. kilometru D1 směrem na Prahu zablokoval oba jízdní...

Kvůli dopravní nehodě na území Německa byla od noci na úterý omezená doprava na hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána. Pro nákladní auta byl dvanáct hodin zcela uzavřený, šoféry osobních vozů pak...

17. března 2026  9:35,  aktualizováno  15:51

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Hokejoví Piráti udrželi Cole-mastera, hvězdný Američan v Česku založil rodinu

Chomutovský hokejový útočník Cole Coskey, jeho partnerka Tereza a dcera...

Připravte si kapesníčky… zůstávám! Jímavým videem oznámili hokejoví Piráti z Chomutova, že udrželi svoji americkou superstar a hvězdu první ligy Colea Coskeyho. Útočník podepsal novou, dvouletou...

17. března 2026  15:33

Z Děčína po roce a půl odpluly obrovské nádrže na plyn, míří k polárnímu kruhu

Zásobníky na zkapalněné plyny z dílny firmy Chart Ferox po více než roce...

Obrovské kryogenní nádrže na zkapalněný plyn, které v Děčíně rok a půl čekaly na odvoz po Labi, se konečně mohly vydat na cestu. Sucha posledních let a srážkově podprůměrná zima, kterou navíc...

17. března 2026  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.