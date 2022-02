Rodina muže podezřelého z vraždy na Děčínsku je pod policejní ochranou

„Objevily se tam jisté skutečnosti, které my jsme vyhodnotili jako nebezpečí pro družku a děti obviněného, který je v současné době ve vazební věznici,“ řekl CNN Prima News vedoucí krajského odboru obecné kriminality Martin Charvát.

„Z taktických důvodů nebudeme uvádět počet policistů, kteří se na ochraně podílí a ani v tuto chvíli nemůžeme sdělit, jak dlouho potrvá,“ uvedla k tomu policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Ohořelé tělo ženy se našlo v pátek 4. února. „Náhodný kolemjdoucí na linku 158 oznámil, že viděl požár v lese a následně v blízkosti skládky objevil ohořelé tělo ženy,“ popsala už dříve Hyšplerová.

Policistům se po několika hodinách podařilo zjistit totožnost oběti. Krátce poté zadrželi podezřelého. „Skládali časovou osu, kde a s kým se žena pohybovala a jaké byly její kontakty a zároveň prověřovali, kdo se pohyboval v okolí místa činu. Důkladnou analýzou všech informací byl zjištěn podezřelý,“ podotkla Hyšplerová.

Obviněnému muži hrozí za skutek 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Soud ho poslal do vazby, protože muž by mohl uprchnout, skrývat se nebo pokračovat v trestné činnosti. Podle Charváta se k činu dosud nepřiznal.

V minulosti už byl odsouzen za pokus o vraždu. Po odpykání trestu se pak ještě musel podrobit ochrannému léčení.