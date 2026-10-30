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OBRAZEM: České Švýcarsko jako na dlani. Známá vyhlídka se opět otevře turistům

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Vyhlídka Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října 2026) Tiskový mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ukazuje... Vyhlídka Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října 2026) Tiskový mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov na vyhlídce... Vyhlídka Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října 2026) Schody na vyhlídku Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října... Výhled z vyhlídky Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října... Výhled z vyhlídky Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října... Schody na vyhlídku Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října... Vyhlídka Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října 2026) Rozcestník pod vyhlídkou Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26.... Vyhlídka Rudolfův kámen v národním parku České Švýcarsko. (26. října 2026)
V pondělí 2. listopadu se má turistům opět otevřít vyhlídka Rudolfův kámen u Jetřichovic na Děčínsku. Oblíbené místo pojmenované podle knížete Rudolfa Kinského má za sebou opravu. Návštěvníci se tak budou moci opět kochat nádhernými výhledy do krajiny Českého Švýcarska.

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