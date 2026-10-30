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Projděte se nechtěným zámkem v Českém středohoří. Kraj už popáté nenašel kupce
Pátý pokus o prodej a znovu neúspěšný. Zámek Milešov v Českém Středohoří zůstává i po další dražbě v majetku Ústeckého kraje.
OBRAZEM: Oprýskaný miláček filmařů. Kostel u hranic umí uhranout, už neměl stát
Vyhořel, měl se zbourat a na dlouhá léta z něj zbylo jen nevlídné torzo. Kostel svatého Václava ve Výsluní na Chomutovsku však odmítl zaniknout. Dnes novorománská dominanta Krušných hor nabírá druhý...
Spor o slepice. Úřad zakázal domácí chov, který vadí sousedům. Nezákonně
Pořízení několika slepic na soukromou zahradu se proměnil v boj s úředníky. Stavební úřad nařídil Ester Ratiborské z Hluban na Lounsku, aby se slepic zbavila, v obci se podle něj chovat slepice...
Z palet vyrábějí handicapovaní třísky i hit internetu. V dílně našli smysl života
Pro většinu firem jsou staré palety nepotřebné, omlácené kusy dřeva, kterých se potřebují zbavit. V chomutovském sociálním podniku Tříska s duší z nich díky šikovným rukám handicapovaných zaměstnanců...
Noční rodeo v Teplicích. Kamery točí desítky závodníků, ti ale pokutu nedostanou
Nové monitorovací kamery, jež měří rychlost projíždějících vozidel v centru Teplic, ukazují data, ze kterých běhá občas mráz po zádech. Zařízení, která pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu...
Slovácko - Teplice 1:3, domácí v krizi, výhru hostů řídil Pulkrab
Čtvrtá porážka v krátké době za sebou, opět spousta inkasovaných gólů. Fotbalové Slovácko prožívá těžké chvíle. V utkání 13. kola první ligy podlehlo doma Teplicím 1:3, za které skórovali Pulkrab,...
Sparťanský talent Holčák: Ve Finsku je pracovitá kultura a depresivní zima
Máte pocit, že je v Česku na podzim a v zimě pořád tma? Hokejový útočník Tomáš Holčák si tu po šesti letech strávených ve Finsku připadá jako v době letního slunovratu.
Z inspektora pivní legendou. Cibich dobyl svět, v Březně se však pivo dovařilo
V pravé ruce třímá orosený půllitr s pivem, v levé doutníček. Nakloní sklenici a rozkošnicky se napije. Zároveň však pozoruje okolí bystrýma modrýma očima – a to už pěknou řádku let. Viktor Cibich se...
Ranař Havelka v krvavé bitce mstil zraněného Kašeho: Na hvězdy nesahejte!
Zraněný a pomstěný Ondřej Kaše. Hokejový Litvínov v pátečním zápase s Vítkovicemi přišel o svého lídra a domácí tvrďák Martin Havelka zmydlil hříšníka Rhetta Hollanda v ostré bitce. „Kdo sáhne na...
Zdivočelé kozy místo odstřelu zkusí odchytit. Spolek už má strategii
Zdivočelé kozy, které spásají chráněné a vzácné rostliny na kopci Brník v Českém středohoří na Lounsku a hrozí jim kvůli tomu odstřel, dostaly šanci na záchranu. Spolek Bady, který odchytává zaběhlá...
Sparta skřípe, farma Litoměřice i přes kalamitu září: A to nás pasovali na sestup
Mateřské Spartě to zatím v extralize neladí, její litoměřická farma v první hokejové lize září. A to ji kosí zranění a nemoci, odkládá si zápasy a experti ji prý pasovali až na sestup.
Noční rodeo v Teplicích. Kamery točí desítky závodníků, ti ale pokutu nedostanou
Nové monitorovací kamery, jež měří rychlost projíždějících vozidel v centru Teplic, ukazují data, ze kterých běhá občas mráz po zádech. Zařízení, která pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu...
Zázračné dítě? Nebyl jsem připravený. Čičovský teď září v Karviné: Zaslouží si ligu
V sedmnácti debut ve druhé lize, v devatenácti v první. A pak zpátečka, rozpaky, hledání. Talentovaný záložník Adam Čičovský slýchal superlativy o zázračném dítěti ústeckého fotbalu, ale až teď, ve...
OBRAZEM: České Švýcarsko jako na dlani. Známá vyhlídka se opět otevře turistům
V pondělí 2. listopadu se má turistům opět otevřít vyhlídka Rudolfův kámen u Jetřichovic na Děčínsku. Oblíbené místo pojmenované podle knížete Rudolfa Kinského má za sebou opravu. Návštěvníci se tak...
Děčín vyměnil autobusy za elektrobusy. Co dál se mění v Ústeckém kraji?
Děčín vypravil do ulic 21 nových elektrobusů, které přinášejí tišší a pohodlnější cestování bez výfukových emisí. Veřejná doprava se modernizuje také mezi Mostem a Litvínovem, v Lounech proměnili...
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...
Policie začala vyšetřovat nález ostatků na místě masakru Němců v Postoloprtech
Policejní Úřad vyšetřování zločinů komunismu zahájil úkony trestního řízení ve věci nálezu ostatků v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku. V červnu 1945 tam českoslovenští vojáci zabili...
Teplice ukázaly čerta. Má fantastickou řeč těla, chválí kouč posilu ze Sparty
Pohárové ztráty a nálezy fotbalových Teplic. V Liberci neunikly osmifinálovému vyřazení, ale rozsvítily vycházející hvězdu. Jindy střídmý trenér Zdenko Frťala chrlil superlativy na obránce Sebastiana...