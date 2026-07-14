Bylo to jinak. Řidič auta rozvážející pečivo si vymyslel loupežné přepadení

„Vše začalo v ranních hodinách 10. června, kdy policisté přijali oznámení o dramatickém přepadení řidiče rozvážejícího pečivo na Rumbursku. Podle prvotní výpovědi měl řidiče během noční trasy zastavit neznámý muž v reflexní vestě, který ho měl násilím strhnout na zem a pod pohrůžkou neznámým předmětem požadovat vydání peněz,“ říká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Podle původního tvrzení řidiče měl další pachatel poté vniknout do kabiny vozidla a odcizit sáček s tržbou z několika prodejen, celkem 63 620 korun.
„Celý příběh měl pokračovat útěkem pachatelů, kteří měli řidiče uzamknout v nákladovém prostoru vozidla. Ten se měl následně z vozidla dostat a přivolat si pomoc,“ uvedla mluvčí policie.
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Při vyšetřování ale podle ní začaly vycházet najevo nesrovnalosti o průběhu loupežného přepadení.
„Důsledná práce kriminalistů nakonec přinesla nečekané zjištění. Událost se odehrála jinak, než bylo původně oznámeno. Řidič při následném výslechu uvedl, že si celé loupežné přepadení vymyslel a finanční hotovost si ponechal. Po předložení zjištěných skutečností kriminalistům peníze vydal,“ dodala Hyšplerová.