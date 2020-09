O muničním skladu jsme nevěděli a už ho v Bílině nechceme, říká starostka

Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), která krátce po výbuchu uvedla, že město o muničním skladu nevědělo a že podá stížnost na policejní prezidium, na svém vyjádření trvá. „Rozhodně budeme usilovat o to, aby už muniční sklad na území našeho města nebyl,“ sdělila.

Po události jste psala na sociální síti, že město o skladu nevědělo a že podáte stížnost na policejní prezidium. Stojíte si za tímto prohlášením?

Ano, učiníme tak. Bezpečnostní rada ani město nebylo informováno o tom, že je muniční sklad v areálu Speciálních staveb most umístěn. Ačkoliv jsme dnes dohledali kolaudační souhlas a stavební povolení, město Bílina nikdy nebylo účastníkem tohoto řízení, což znamená, že nemělo žádné informace o celém procesu a nemohlo si proto ani vyžádat více podrobností.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale v úterý večer řekl, že sklad byl zkolaudován a vaši úředníci o něm tedy museli vědět…

Úředníci o něm věděli, jenže ti nejsou samospráva a nejsou členy bezpečnostní rady. Úředníci na stavebním úřadu jednají v přenesené působnosti jako státní úředníci a na základě správního řádu nemohou informovat o průběhu jakéhokoliv řízení nikoho jiného než účastníka řízení. A tím byl v tomto případě pouze Báňský úřad v Mostě.

Kdo vás tedy měl informovat, když to nemohli být úředníci?

Předpokládáme, že právě Báňský úřad nebo policejní prezidium, když si sklad k tomuto účelu od Speciálních staveb Most pronajalo. A tak také budeme koncipovat naši stížnost. Jako muniční sklad to bylo zkolaudované v roce 1999, to ale neznamená, že tam od té doby byla munice. Vůbec netušíme, kdy si to policejní prezidium pronajalo, nájemní smlouvu totiž nemáme k dispozici. Je to něco, co jde úplně mimo město.

Lidé se na sociálních sítích pozastavují i nad tím, že byl sklad v blízkosti dvou čerpacích stanic. Co tomu říkáte?

Nad tím se pozastavujeme úplně všichni. Nejde však jen o benzinky, ale také o blízkost obytné zóny, panelového sídliště či rodinných domků. Hned vedle sídlí firma AGC, která je strategickým průmyslovým podnikem celé republiky a nikdo o tom skladu neměl ani tušení. Nepřijde mi to správné a dotčené orgány státní správy, které se k tomu v rámci stavebního řízení vyjadřovaly, by za to měly nést odpovědnost. Město však nebylo účastníkem tohoto řízení, takže se k tomu vyjadřovat nemohlo. Zajímavé je i to, že v kolaudačním rozhodnutí je uvedeno, že tam může být skladováno maximálně 98 kilogramů výbušnin a pan ministr vnitra včera ve svém prohlášení uvedl, že tam bylo 150 kilogramů výbušnin. Takže je otázkou, zda bylo vše v pořádku i přes to, že k tomu byl sklad zkolaudován.

Máte informace, jak to vypadá na místě? Už hasiči dohasili? Mohou se lidé z okolních provozů vrátit do práce?

Lidé z okolních provozů byli v práci už včera večer. Na místě jsou nyní ještě pyrotechnici a naše městská policie prochází areály dětského dopravního hřiště a cyklokrosu, které včera pyrotechniky prohlédnuty nebyly.

Jak je to možné?

Oba areály byly totiž uzamčené a klíče od města nikdo nepožadoval. Proto jsme se dnes domluvili s ředitelem městské policie, že oba areály projdou a prohlédnou, zda tam nejsou nějaké zbytky po výbuchu.

Jsou ve městě ještě nějaké další nebezpečné provozy?

Máme zpracovaný krizový plán a také plán bezpečnostních rizik a myslím si, že další takto závažný problém na území města nemáme. Máme samozřejmě v katastru elektrárnu Ledvice, která může být potenciálním cílem například pro teroristické útoky a plaveckou halu, kde by mohlo dojít k úniku chlóru, jiná bezpečnostní rizika na území města ale nejsou. Toto všechno však máme zanesené v našem krizovém plánu a kdyby se něco stalo, je stanovené, jaká opatření je potřeba přijmout i jak budou jednotlivé složky zasahovat. Na našich bezpečnostních cílech probíhají pravidelná cvičení integrovaných záchranných složek. Jenže o muničním skladu nikdo nevěděl, takže ho nemáme uvedený jako bezpečnostní riziko a nepořádala se tam ani žádná cvičení. Proto pro něj nejsou připraveny krizové scénáře ani jiné procesy, které by měly být nastaveny v případě, že dojde k tomu, k čemu v úterý došlo.