Asi za tím bude 30 let mojí práce, říká senátor zvolený už v prvním kole

Zbyněk Linhart zároveň uspěl i v krajských volbách, za Starosty a nezávislé byl zvolen do krajského zastupitelstva, od voličů dostal 2 581 preferenčních hlasů.

Věřil jste si, nebo byl dosažený výsledek v prvním kole voleb do Senátu překvapením?

Nějak jsem to neprožíval a moc o tom nepřemýšlel. Ani u senátních ani u krajských voleb. Nálady ve společnosti byly před volbami velmi zvláštní a nevyzpytatelné. Na druhou stranu, když jsem viděl protikandidáty, říkal jsem si, že by si mohli voliči dobře vybrat. A podařilo se.

Co podle vašeho názoru stálo za vítězstvím?

Asi to bude těch třicet let mojí práce. Když mě před šesti lety zvolili lidé poprvé do Senátu, viděli výsledky mojí práce. Do té doby jsem byl starostou Krásné Lípy, po zvolení jsem se starostování vzdal a začal se naplno věnovat práci senátora. Lidé si asi všimli, že se dokážu ozvat a upozorňovat na problémy regionu. A že jich tady máme. Na rozdíl od starosty není práce senátora tolik vidět. Jako starosta na něčem dva roky pracujete a vidíte výsledky, opravený chodník, hřiště, náměstí. I proto jsem rád, že si toho lidé všimli.

Budete senátorem, zároveň zastupitelem, jste předsedou senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Není toho moc na jednoho člověka?

Naplno budu mít jenom jednu funkci, tu senátorskou. V krajském zastupitelstvu nechci zastávat žádnou placenou funkci, i proto jsem nebyl na kandidátce na prvním či druhém místě, ale až na sedmém. Myslím, že práce krajského zastupitele se s tou senátorskou skloubit dá. Kdyby náš kraj nebyl takový průšvih, asi bych to ani nedělal. Náš kraj stále chudne, všechny regiony alespoň trochu bohatnou, na severu to tak není. Podle mého názoru to má i dopady na životy lidí, kteří tady bydlí.

Na čem po svém znovuzvolení začnete pracovat?

Nic se pro mě nemění, budu pracovat jako doposud a věnovat se rozdělané práci. Severozápadní Čechy jsou opravdu velké téma. Všichni předstírají, jak mu pomáhají, včetně evropských fondů určených na vyrovnávání rozdílů mezi regiony a já zjišťuji, že většina peněz jde do bohatých regionů. Senát se této problematice opakovaně věnoval a přijal několik usnesení, které se severozápadu Čech věnují. Evropská unie tak o některá usnesení mohla opřít argumentaci vůči české vládě, že prostě do severozápadních Čech musí jít předem určený balík peněz na proměnu. Jde minimálně o sto miliard korun, což jsou ohromné peníze. Ostatní kraje, například Moravskoslezský, mají připravené projekty a dokážou si říct o peníze, náš kraj podle mého názoru doposud spal.

Takže chcete pomoct s využitím financí získaných pro kraj.

Určitě. Zásadní je pro mě nasměrování peněz v příštím plánovacím období na sever Čech. Věřím, že se podaří domluvit všechny podmínky tak, aby finance z dotací z hlediska Evropské unie a z hlediska státní správy byly rozumně využitelné a použitelné. Mám s tím spíše negativní zkušenost.

Co na vaše pracovní nasazení říká rodina, když teď ještě budete zastupitelem?

Po těch letech už si zvykla. Jsme všichni rádi, že jsem uspěl už v prvním kole senátních voleb. Příští víkend máme rodinnou událost, vdává se dcera, a tak na ni budeme mít klid. Nechtěl bych sledovat a řešit druhé kolo.