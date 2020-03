Praktici nepotřebují nejlepší respirátory, odráží kritiku náměstek hejtmana

„Mrzí nás nelibé reakce některých z Vás, že roušky Vám nestačí a nechcete je, a kdeže jsou slibované respirátory třídy FFP3. Kdepak je ale Hippokratova přísaha?! Vraťte se do ordinací a pomáhejte společně se postavit koronaviru. Děkujeme!,“ stálo ve výzvě.

Řada politiků již kraji dala vědět, že by bylo dobré, kdyby se desítkám rozzlobených lékařů omluvil.

„Vydal to náš odbor zdravotnictví, ke kterému se scházejí informace o zavřených ordinacích a pohotovostech. I těch, kteří se chystají zavřít,“ řekl k výzvě Stanislav Rybák (KSČM), náměstek hejtmana pro zdravotnictví.



Vedoucím tohoto odboru je Petr Severa. On výzvu vydal?

No jistě, protože zavřených ordinacích začalo přibývat.



Byl to podle vás dobrý krok, odvolávat se na Hippokratovu přísahu, když řada lékařů stále nemá respirátory? Není řešení, aby v karanténě byly desítky lékařů?

Ve výzvě není napsáno, aby chodili pracovat bez roušek. Je to reakce na to, že lékaři chtějí ordinace zavřít, protože nemají respirátory FFP3, tedy té nejvyšší ochrany. Při tom jim stačí respirátory FFP2, které se už distribuují a mají je. Někteří argumentují tím, že jim dvojky nestačí, to ale není pravda.



Řada politiků v kraji i starostové již vyzvali, aby se kraj omluvil. Uděláte to?

To nevím, rada kraje bude ve středu a určitě se o tom budeme bavit.



Vy sám byste se za to omluvil?

Jde o obyvatele. V případě, že mají příznaky, nemají do ordinací chodit, ale zavolat svému obvodnímu lékaři nebo hygienikům. Ti jim doporučí další postup. Teoreticky by do ordinací tito lidé vůbec chodit neměli. Chápu, že ne každý to dodrží. Ale může to být zajištěno i tak, že dveře ordinace budou zavřené a bude zde číslo a lidé z ordinace zavolají. Nemusí přímo do ní, pokud lékař nemá nemá respirátor FFP2. Jde to řešit, lidé se musí alespoň dovolat.



Budou všichni obvodní lékaři už brzy mít od vás respirátory?

Měli by je mít, protože nyní začnou chodit dodávky a půjdou přednostně praktickým lékařům. Budou to ale respirátory FFP2, protože jiné ani nemáme. Respirátory FFP3 rozděluje vláda, dostali jsme je dvakrát a je vždy striktně napsáno, pro koho jsou určeny. Vždy to zatím bylo pro záchranáře a ústeckou Masarykovu nemocnici, kde je jediné infekční oddělení. My nemáme možnost v tom nic udělat. Nyní jde o to, aby obvodní lékaři pracovali a ulehčili záchranářům a nemocnicím.