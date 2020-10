Kde udělali severočeští soudruzi chybu a co bude po debaklu s ČSSD

Po osmi letech opouští křeslo ústeckého hejtmana Oldřich Bubeníček. Ve víkendových volbách do krajského zastupitelstva rozdali voliči karty jinak. Komunisté zcela propadli, z dosavadních třinácti mandátů obhájili pouze čtyři.

Lídr kandidátky KSČM Radek Černý

„Výsledky voleb bereme jako vztyčený prst. Je to pro nás varování, abychom začali něco dělat nejen v našem kraji, ale na celostátní úrovni,“ říká Radek Černý, lídr kandidátky KSČM.

Očekávali jste takový výsledek, nebo to bylo překvapení?

Neočekávali. V odhadech jsme se drželi při zemi, pomýšleli jsme na sedm osm mandátů. Získané čtyři jsou pro nás víceméně prohra. Ale alespoň jsme se na rozdíl od jiných krajů v republice dostali do zastupitelstva.

Co bylo špatně?

Asi jsme v kampani nebyli příliš útoční, nechtěli jsme takovou kampaň vést. Měli jsme se víc prodat, víc voličům připomínat a poukazovat na to, že jsme to byli my, kdo jsme lepili průšvihy předchozího vedení a spláceli dluhy. Vidíme to tak, že musíme určitě provést změnu v celostátním vedení a pak se musíme podívat na to, jakou strukturu máme na kandidátkách. Leckdy věkovým složením kandidátů připomínáme retrostranu.

Nehrálo roli i to, že hejtman Bubeníček už nekandidoval?

Určitě. Odhadovali jsme, že ztratíme maximálně pět mandátů. Realita je bohužel jiná.

Jak výsledek komentoval předseda strany Vojtěch Filip?

Nebudu zastírat, že očekával u nás na severu lepší výsledek.

Poučíte se?

Od voleb uplynula krátká doba. Ale vypadá to, že určitě musíme provést změnu v celostátním vedení a podívat se na to, jakou strukturu máme na kandidátkách. Budeme muset trochu nasadit lokty a dát najevo, že dokážeme být stranou, která je slyšet a dokáže si prosadit svůj program.

S kým si dokážete představit spolupráci a je někdo nepřijatelný?

Vždy jsme avizovali, že dokážeme spolupracovat s kýmkoli, kdo má obdobný program jako my. Chceme, aby se kraj rozvíjel a nezůstal na chvostu. Je nám jedno, z které dílny přijde nějaký rozumný návrh, a jsme ochotni ho podpořit.

Absolvovali jste už nějaká povolební jednání?

Zatím ne. Máme domluvené předběžné schůzky, ale jistého není nic.

Co bude po debaklu s ČSSD

Pouhá tři procenta získala o víkendových volbách do krajského zastupitelstva sociální demokracie a další čtyři roky v zastupitelstvu kraje nezasedne. Ve volbách před čtyřmi lety získala téměř čtyřikrát víc. „Na kampaň jsme měli strašně málo času,“ říká Petr Jakubec, bývalý radní kraje. Na kandidátce ČSSD byl na třetím místě.

Bývalý radní kraje Petr Jakubec z ČSSD

Jaká je situace ve straně po volebním propadáku? Vnímáte to jako debakl?

Radost nemáme. Já osobně jsem čekal víc. Ale v životě přichází období lepší a horší. Sociální demokracie je na sestupu dlouhodobě. Že výsledky nejsou valné, víme všichni. Musíme se zamyslet nad tím, co bylo špatně, začít pracovat na tom, aby se ČSSD dostala zase, kam patří.

Co tedy bylo špatně?

Zatím je brzy na nějaké závěry. Největším problémem asi byl nedostatek času na kampaň. Začali jsme s ní v době, kdy ji strany měly už rozjetou. Určitá skupina lidí ze strany totiž chtěla jít do voleb pod hlavičkou jiného uskupení (Lepší sever, pozn. red.). Stranu opustili a myslím, že by byli tady na severu strůjci špatného výsledku. Preference se před půl rokem pohybovaly kolem dvou procent. S novými lidmi na kandidátce se nám podařilo dostat sociální demokracii v Ústeckém kraji z nějakých dvou procent na více než tři. Samozřejmě to není velká sláva, ale bereme to tak, že potenciál máme.

Bylo podle vašeho názoru rozumné sestavit novou kandidátku a nenechat značku v uskupení Lepší sever?

Nejen rozumné, ale nutné. Aby sociální demokracie zůstala sociální demokracií, nám nic jiného nezbývalo. Mohli jste mít lepší výsledek, pokud by lídrem kandidátky byla výraznější osobnost než pan Krákora? Personalistikou se budeme teprve zabývat. Pana Krákoru, jedničku na kandidátce, musím pochválit. Odvedl skvělou práci.

Bude, s ohledem na výsledky, personální zemětřesení?

Když nejsou výsledky úplně optimální, je vždy nutné vyhodnotit i personální situaci. Zatím nemůžu říct žádné závěry, je to otázka dalšího jednání.

Za tři měsíce máte sjezd strany. Měl by být současný předseda Jan Hamáček i nadále jejím předsedou?

Určitě, podle mého názoru nemáme lepšího. Momentálně je nejpopulárnějším politikem Česka.