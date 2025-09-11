Chomutov má třetího primátora. Po skandálech předchůdců chce vrátit městu důvěru

Padesátitisícový Chomutov má v tomto volebních období už třetího primátora. Po dvou předchůdcích, které vyšetřuje policie, se vedení města ujal Milan Märc. Jak chce obnovit důvěru občanů, co říká na kauzy svých předchůdců a jaké projekty chce dokončit, než skončí volební období?
Nově zvolený primátor Chomutova Milan Märc (Nový Sever) (1. září 2025)

Během stávajícího volebního období má Chomutov již třetího primátora. Zastupitelé minulý týden zvolili Milana Märce z místního hnutí Nový Sever. Oba jeho předchůdce vyšetřuje policie. Marek Hrabáč (zvolen za ANO) je stíhán kvůli podezření z manipulacemi s veřejnými zakázkami. Milan Petrilák (zvolen za ANO) rezignoval po článcích v médiích o svých obchodech se stroji na respirátory v době pandemie koronaviru. Tuto záležitost prověřují kriminalisté, ale zatím nebyl nikdo obviněn.

Pane primátore, na zastupitelstvu jste uvedl, že vaší prioritou je zklidnění politické situace v Chomutově. Jak toho chcete dosáhnout?
Uvědomuji si, že to bude velice těžký úkol. Chtěl bych toho dosáhnout především základní slušností, komunikací a otevřeností.

Po vašem zvolení jste hlasoval pro odvolání druhého náměstka Pavla Tůmy (zvolen za ANO), což nepůsobí dojmem snahy o zklidnění situace. Proč už s ním nechcete spolupracovat?
Návrh na jeho odvolání šel od jeho bývalých stranických kolegů. Jsou tam dvě roviny. Koaliční smlouvu jsme podepisovali mezi Novým Severem a hnutím ANO. Jim i mně vadí to, že se přidal ke straně PRO, za kterou kandiduje ve sněmovních volbách. S jejím programem, chováním a kampaní nesouhlasím. Není to ale jediný důvod. Spolupráce a komunikace s panem Tůmou se zhoršovala ze dne na den delší dobu. To, že zůstává náměstkem, je nekomfortní situace. S náměstkem Martinem Bocianem (Nový Sever) jsme se shodli, že to teď musíme hodit za hlavu. Pro mě osobně je to velký kompromis, ale musíme pokračovat, minimálně do příštího zastupitelstva.

Milan Märc, 59 let

  • Dlouhé roky působil jako učitel či ředitel Střediska volného času Domeček Chomutov.
  • V komunální politice je od roku 2010, kdy byl poprvé zvolen zastupitelem. Od roku 2014 kandiduje Märc za místní hnutí Nový Sever. Od roku 2018 působil ve funkci náměstka primátora města, ze které se věnoval především oblasti školství a sociální tematice.
  • V pondělí 1. září se stal primátorem města. Hlasovalo pro něj 18 zastupitelů z 34 přítomných.

Vaši dva předchůdci museli opustit úřad kvůli různým kauzám. Jak chcete přesvědčit veřejnost, že vy jste jiný? Jste si jistý, že se na vás nic neobjeví?
Samozřejmě, objevit se může cokoliv. Ale nejsem žádný podnikatel, nevlastním žádnou firmu a nikdy jsem nepřijal žádnou nabídku, která by mi slibovala jakékoli výhody. Tím myslím i politické obchody. Je možné, že by se situace v radě uklidnila, kdybych na něco takového přistoupil, ale takto jednat nebudu. Nejsem si vědom, že bych měl někdy někoho ovlivňovat, aby někdo zvítězil ve výběrovém řízení. Mám čisté svědomí. I přesto neočekávám, že se nic neobjeví, protože před komunálními volbami se často vytahují i absurdní věci.

Zmínil jste také, že vedení města v očích veřejnosti ztratilo kredit. Co chcete dělat, aby se vrátila důvěra občanů?
Musím důrazně odmítnout, že došlo k rozkrádání městského majetku, nic takového se neprokázalo. Slýchávám, že jsem o těch věcech měl věděl nebo že jsem s tím tiše souhlasil, což je absurdní nesmysl. Bývalí členové hnutí ANO by se měli zamyslet, zda je pro ně důležité, aby si pánové Petrilák a Hrabáč ponechali zastupitelské mandáty. Myslím, že by trochu pomohlo, aby se jich vzdali a přišli místo nich jiní lidé. Povedeme o tom v příštích dnech jednání. Vnímám, že je potřeba zlepšit komunikaci nejenom směrem k zastupitelům, ale i k veřejnosti.

Primátorem jste se stal díky 18 hlasům, což je těsná většina. Po minulých komunálních volbách utvořily koalici Nový Sever a hnutí ANO. Nynější situace je ale taková, že chomutovská buňka hnutí ANO před časem zanikla, radní a zastupitelé zvolení za ANO jsou nyní nezařazení a jejich hlasy nemáte jisté. Ke zvolení vám pomohl hlas komunistické zastupitelky a hlas zastupitele Petra Troníčka (zvolen za Chomutovskou koalici, nyní nezařazený), který byl následně zvolen radním. U koho máte dojednanou podporu?
Do poslední chvíle nebylo jisté, že budu zvolen primátorem. Paní Petře Koníčkové z KSČM jsem po volbě poděkoval za její hlas. Musím říct, že jsem s ní předem nic nedomlouval, ani jsem ji o podporu nežádal – bylo to její vlastní rozhodnutí. Pokud se dohodneme, že koaliční spolupráce bude pokračovat v nastaveném duchu, vím, že jde o velmi křehkou koalici.

S ohledem na to, že váš mandát je poměrně krátký a jde prakticky o poslední rok před komunálními volbami, jaké jsou vaše hlavní priority a konkrétní projekty, které byste chtěl stihnout dokončit, nebo alespoň významně posunout dopředu?
Chceme se soustředit na to, co už je v běhu, a hlavně pracovat transparentně – všechna zásadní rozhodnutí musí projít radou i zastupitelstvem, aby každý zastupitel zvážil pro a proti. Moji hlavní prioritou je dokončení projektu městských lázní, který má pro Chomutov i celý kraj velký význam. Další důležitou věcí je vyřešit osud bývalého kina Praha. Objekt už léta chátrá, a proto je potřeba co nejdříve rozhodnout, zda se pustíme do jeho rekonstrukce, nebo zda ho nabídneme k prodeji. Kromě těchto velkých projektů se zaměříme i na ty menší, jako je rekonstrukce okolí polikliniky a jednání se správci sítí (plynárny, vodárny, ČEZ) o lepší koordinaci prací ve městě. Rádi bychom také oživili historické centrum.
Když jsem mluvil o zlepšení komunikace, tak to platí nejenom k zastupitelům, ale i směrem k úředníkům. Mnoho z nich jsou srdcaři. Musíme jejich potenciál využít a neznevažovat jejich práci tím, že budeme na poslední chvíli rušit rozpracované projekty.

