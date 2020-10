Pokud vyhrajeme, přesuneme výrobní kapacitu k Ústí nad Labem, říká zbrojař

Dalšími účastníky obřího tendru za více než 50 miliard korun jsou ještě britsko-švédský výrobce BAE Systems Hägglunds s vozidlem CV90 a americká společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněnci ASCOD. Vítěze tendru plánuje ministerstvo obrany vybrat nejpozději na sklonku letošního roku.

Pokud by Rheinmetall, který kvůli největší zakázce novodobé historie české armády před dvěma lety otevřel pobočku v Trmicích u Ústí nad Labem, v silné konkurenci obstál a zakázku skutečně získal, plánuje zde postavit továrnu, v které by se části „bévépéček“ vyráběly. Díky tomu by v regionu vznikla nová pracovní místa.

„Pevně věříme, že vozidlo Lynx KF41 je díky svému výkonu, růstovému potenciálu, přizpůsobivosti a adaptabilitě atraktivním řešením jak pro vojáky, tak pro místní průmysl. Myslíme si, že jsme jedním z top kandidátů,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES Oliver Mittelsdorf, viceprezident pro prodej pásových vozidel a věžových systémů skupiny Rheinmetall.

Před několika lety jste uvedl, že pokud byste v tendru české armády uspěli, budou se vozy Lynx vyrábět právě u Ústí nad Labem. Platí to? A šlo by o celou zakázku, nebo pouze o její část?

Nemáme žádný důvod měnit naše plány. Pokud Lynx vyhraje ve výběrovém řízení České republiky na nová bojová vozidla pěchoty, uděláme přesně to, co jsme řekli, a přesuneme výrobní kapacitu věžového systému, a možná dalších částí, k Ústí nad Labem. Nehledejte v tom žádný altruismus. Česká republika je naším sousedem v Evropě, navíc je tady dlouhá historie a odkaz na tradičně vysokou kvalitu strojírenství a technické výroby, kterou vám závidí svět. V Rheinmetallu počítáme s daleko větší rolí pro evropský obranný průmysl, zejména v oblasti zabezpečení potřeb našich zákazníků po celém světě. To bude založeno na úzké spolupráci mezi naší společností a širokou řadou šikovných a talentovaných partnerských firem v Evropě. Česká republika je na čelním místě.

Dokážete říci, co konkrétně by to české ekonomice, potažmo Ústeckému kraji přineslo?

Očekáváme, že více než 40 procent hodnoty české zakázky na bojová vozidla Lynx by vyústilo ve finanční výhody pro domácí ekonomiku. Předpokládáme, že vzniknou nová vysoce specializovaná pracovní místa, částečně v našem podniku v Trmicích, částečně u našich partnerských a dodavatelských firem. Tento výpočet je založen pouze na českém programu. Ostatní programy v dalších zemích a účast českých partnerů v nich mohou být rovněž výhodné a přinést českému průmyslu významné exportní příležitosti. Jednáme s více než 20 českými společnostmi včetně VOP CZ, Tatra, Quittner & Schimek, Ray Service, pak také například s EVPU Defence a Mesit o jejich zapojení se do českého programu, ale i dalších.

Oliver Mittelsdorf 48 let Do Rheinmetallu nastoupil v roce 2004 poté, kdy ukončil svou dvanáctiletou vojenskou kariéru jako důstojník protivzdušné obrany v německém Bundeswehru.

V letech 2004–2008 působil na pozici systémového inženýra v divizi Rheinmetall Defence Elecronics a odpovídal za výzkum a způsobilost systémů protivzdušné obrany.

V roce 2009 se stal regionálním manažerem prodeje systémů protivzdušné obrany v Evropě a od roku 2011 pracoval na pozici globálního manažera prodeje systému bojových misí v rámci divize Mission Equipment skupiny Rheinmetall.

Na začátku roku 2016 nastoupil na pozici Senior Vice President pro prodej pásových vozidel a věžových systémů v divizi Vehicle Systems skupiny Rheinmetall. Do jeho portfolia spadají kromě jiného i aktivity spojené s programy Leopard 2 (bojový tank), Lynx (bojové vozidlo pěchoty), Puma (bojové vozidlo pěchoty), Marder (bojové vozidlo pěchoty), Wiesel (lehké pásové vozidlo) a Lance (osádková věž).

Na druhou stranu, přesunutí výroby obrněných vozidel do České republiky slibuje v případě úspěchu v tendru i GDELS. Co oproti nim nabízíte „navíc“?

Nemůžeme komentovat aktivity naší konkurence, máme k nim velký respekt. Na druhou stranu udělat si názor na výhody konkurence je výsadou potenciálních zákazníků a třetích stran, jako jste vy novináři.

Můžete tedy vyjmenovat hlavní parametry, v kterých se vaši obrněnci Lynx od vozidel CV90 a ASCOD liší? Proč by si česká armáda měla vybrat vaše stroje?

Bojové vozidlo Lynx bylo navrženo tak, aby splňovalo maximální požadavky ohledně ochrany, schopnosti přežít, mobility a účinnosti zbraňových systémů. Dále jsme k tomu přidali přizpůsobivost – adaptabilitu, tak abychom mohli dlouhodobě zachovat jeho výkon a vozidlo se přizpůsobilo a bylo schopno odpovídat na požadavky budoucích hrozeb po celou dobu svojí životnosti. Taky se domníváme, že náš návrh modelu spolupráce, který jsme navrhli, dělá z Lynxe ekonomicky velmi zajímavou alternativou.

Vaše společnost Rheinmetall Defence nedávno ovládla tendr na obrněná vozidla pro maďarskou armádu. Co pro vás tato zakázka znamená a co všechno je součástí kontraktu?

Smlouva s Maďarskem je pro nás velmi významná – je to naše první evropská zakázka na platformu Lynx KF41. Jedná se rovněž o velmi dobrý příklad filozofie spolupráce, která se uskuteční v Evropě: maďarští specialisté se v průběhu výroby prvních 46 obrněných vozidel Lynx vyškolí v Německu. V mezičase vznikne v Zalaegerszegu nový společný podnik Maďarska a Rheinmetallu, kde se bude vyrábět zbývajících 172 vozidel. Zakázka zahrnuje celkem 218 vozidel Lynx KF41, v různých variantách, z nichž většina bude vybavena osádkovou věží Lance, plus devět obrněných vyprošťovacích vozidel Buffalo. Součástí smlouvy jsou i další produkty a služby jako simulátory, výcvik a školení, úvodní dodávka náhradních dílů a podpora při údržbě.

19. července 2018

Bude mít váš úspěch v maďarském tendru nějaký vliv i na váš český závod v Trmicích?

Předpokládáme, že trmický výrobní závod bude hrát velmi významnou úlohu v souvislosti s naší evropskou strategií a plány ohledně věže Lance. Stejně tak se to týká zapojení celé řady našich místních českých partnerů a dodavatelů, kteří se účastní a těží z úspěchu programu Lynx v Maďarsku a doufáme, že budou i v České republice. Ono se to už děje i v rámci zakázek, které jsme získali například v Austrálii nebo od jiných mezinárodních zákazníků. Předpokládáme, že v Trmicích vzniknou nová pracovní místa, až započne výroba věží Lance, a samozřejmě i další místa v budoucnu, protože doufáme, že Lynx bude vybrán ve výběrovém řízení na nová bojová vozidla pěchoty pro ozbrojené síly České republiky. Stále platí – v rámci naší firemní filozofie – lokalizovat domácí výrobu a v souladu s požadavky uvedenými v dokumentaci výběrového řízení, že chceme překročit požadovaných 40 procent zapojení domácích firem, aby účast na výrobě v tomto programu byla v rukou českých společností, včetně naší továrny v Trmicích, a českých specialistů.

Rheinmetall Německá zbrojařská firma patří k největším výrobcům zbraní v Evropě. V roce 1889 ji založil podnikatel a vynálezce Heinrich Ehrhardt.

Před koncem 1. světové války zaměstnávala 48 tisíc lidí a vyráběla více než 2,5 milionu nábojů a granátů denně. Po válce bylo ale Německu zakázáno vyrábět zbraně velké ráže, což firmu citelně zasáhlo.

Dnes má dva sektory – Rheinmetall Automotive a Rheinmetall Defence a zaměstnává více než 25 tisíc lidí. Její loňské tržby byly více než 6 miliard eur (zhruba 162 miliard korun). Pokud Lynx vyhraje v tendru, uděláme přesně to, co jsme řekli, a přesuneme výrobní kapacitu věžového systému, a možná dalších částí, k Ústí. Očekáváme, že více než 40 procent hodnoty české zakázky na bojová vozidla Lynx by vyústilo ve finanční výhody pro domácí ekonomiku.

Vaše firma Rheinmetall Automotive se zabývá i automobilovým průmyslem. Jak moc ji ovlivnila pandemie koronaviru?

Samozřejmě, vliv koronavirové krize byl ohromný. Snažíme se s tím vyrovnat, jak nejlépe umíme, stejně jako všichni ostatní v automobilovém a strojírenském průmyslu. Stejně jako jejich, tak i naší hlavní prioritou je co nejvíce snížit dopady krize na naše zaměstnance a zaměstnance našich dodavatelů. V našem odvětví, stejně jako v ostatních, je lidský kapitál nejdůležitější. Navíc kdo ví, co přinese budoucnost? V Rheinmetallu budeme čelit problémům s tím spojeným velmi jednoduše – zaměstnanci na prvním místě. Rád bych dodal, že velmi oceňujeme kroky, které česká vláda přijala k potlačení první covidové krize. Doufáme a předpokládáme, že nově vyhlášená opatření budou rovněž úspěšná a účinná v ochraně zdraví české populace.

Automobilový průmysl se v době pandemie na několik měsíců téměř zastavil. Výrobci nevyráběli, dodavatelé dílů nemohli dodávat a měli přeplněné sklady. Spousta z nich musela přerušit výrobu. Vzpamatoval se už tento sektor? Nebo jak dlouho podle vás bude krize trvat?

Je nemožné dát nějakou důvěryhodnou a spolehlivou předpověď. Základní parametry se nezměnily – lidé chtějí osobní dopravu. U nás v Rheinmentallu hodláme pokračovat v nastaveném kurzu, dokud pandemie neskončí, a to bez ohledu, jak dlouho to může trvat.

Museli jste kvůli pandemii propouštět své zaměstnance na severu Čech?

Nejsem si toho vědom. Naopak v našich závodech v ústeckém regionu stále hledáme zaměstnance do provozu. Jde nám zejména o technické profese, jako jsou nástrojáři, zámečníci, provozní elektrikáři, elektromechanici a podobně.