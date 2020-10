Teplice jsou slibné pro Hilton a Hilton pro Teplice, říká manažerka

Nejznámější hotelová síť Hilton, která má po světě více než 6 tisíc hotelů a nedávno oslavila 100 let své existence, se už nějaký čas nezaměřuje pouze na světové metropole. Stále častěji expanduje i do menších měst, kde hledá další příležitosti pro svůj úspěšný byznys.

K těmto městům se mají do roku 2024 přidat i severočeské Teplice. Developerská firma podnikatele Jaroslava Třešňáka před časem oznámila, že pro Hilton postaví pětihvězdičkový desetipatrový hotel přímo v srdci lázeňského města, na náměstí Svobody.

„Teplice jsou po mnohá staletí renomovaným lázeňským městem, je to pro nás perspektivní lokalita,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES Magdalena Sekutowska, ředitelka pro rozvoj hotelů Hilton ve východní Evropě.

Teplice budou po Praze teprve druhým místem v České republice, kde bude značka Hilton působit, je to tak?

Máme 6 tisíc hotelů po celém světě a je pravdou, že v Česku jsou zatím pouze dva v Praze. Už delší dobu se ale v jiných zemích rozvíjíme i po regionálních městech, aktivně jednáme s různými developery a snažíme se rozšířit své působení. Tento postup praktikujeme v různých evropských zemích, například v Německu, Polsku, Rumunsku či Rusku. Všude tam už Hilton působí v regionálních městech. Popravdě, docela se nám to osvědčilo, a právě proto chceme tento byznysplán uplatnit i v Česku. Je to pro nás velmi perspektivní trh a jsou tady velké možnosti pro další rozvoj. To ale samozřejmě neznamená, že každý projekt v každém městě bude fungovat.

A proč jste si vybrali právě Teplice? Čím jsou pro vás důležité?

Teplice jsou po mnohá staletí renomovaným lázeňským městem, je to perspektivní lokalita. Kromě toho máme rozsáhlou spolupráci s firmou JTH Group, v únoru společně otevřeme nový Hilton v luxusním resortu Costabella v chorvatské Rijece. S touto společností máme jen dobré zkušenosti, je pro nás rovnocenným partnerem. Proto bychom s ní rádi spolupracovali i na dalším projektu.

Může vaše spolupráce přinést nějaké výhody i samotnému městu?

Samozřejmě, pro Teplice by to byl velmi dobrý marketingový tah. Dostaly by se na světovou mapu sítě hotelů Hilton, a tím pádem i do většího povědomí lidí. Máme zkušenost, že jakmile vybudujeme nový hotel v menším regionálním městě a dáme ho na naši mapu, výrazně se zvýší návštěvnost a město se stane mnohem populárnějším. Příkladem takových destinací jsou Evian ve Francii, Davos ve Švýcarsku nebo Swinoujscie v Polsku. Stručně řečeno, menší regionální města se nám osvědčila a věříme, že by to mohlo fungovat i v Teplicích s jejich lázeňskou tradicí.

Prošla jste si osobně Teplice? Co se vám na nich líbí? A je naopak něco, co by měly zlepšit?

Navštívila jsem město a moc se mi na něm líbí, že je tady dostatek obchodních jednotek a supermarketů, což lidé v dnešní době často vyhledávají. Na druhou stranu podle mě městu chybí lepší marketing. Je velká škoda, že Teplice nejsou více nabízeny v zahraničí, že samy sebe více neprodávají v tisku a v televizi. Myslím si, že je tady i málo ubytovacích kapacit pro turisty. Přitom jsou tu opravdu věhlasné lázně, o kterých by se lidé, zejména v zahraničí, měli dozvědět. Teplice mají kvalitní léčivou vodu a v tom vidím jejich velký potenciál. V dnešní době se pořádají nejrůznější ozdravné a léčebné zájezdy, je to obrovský boom. Dnes se totiž hodně lidí zaměřuje na své zdraví a jsou ochotni za to velmi dobře zaplatit. Navíc populace stárne, takže je tu hodně lidí, kteří tyto služby potřebují využívat.

Magdalena Sekutowska Absolventka University of Michigan a New York University, má zkušenosti z financí i rozvoje.

Pracovala na financování energetických projektů v Severní Americe v Credit Suisse Investment Banking, poté přešla do struktury realitních projektů v Severní Americe a Karibiku ve společnosti Starwood Hotels & Resorts.

Posledních 10 let vyvíjí hotely sítě Hilton ve střední a východní Evropě.

Jaké podmínky musí obecně developer splnit, aby mohl jeho hotel nosit značku Hilton?

Musí to být společnost, která má za sebou nějakou zkušenost s výstavbou nemovitostí nebo hotelů a zároveň musí být finančně stabilní. To jsou pro nás dvě nejdůležitější věci. A samozřejmě musí mít ráda hotely. (smích).

Ústecký kraj si v rámci republiky nevede příliš dobře, tíží ho sociální problémy a velká nezaměstnanost. Nebojíte se, že vám bude v Teplicích chybět klientela?

Máme zkušenosti, že v lokalitách, kde je větší nezaměstnanost, si lidé naopak cení toho, že je Hilton velmi dobrým zaměstnavatelem. Nemáme problémy sehnat lidi na námi nabízené pozice, vytrénujeme si je ve speciálních tréninkových programech, proškolíme je od A do Z. Pro celý region bude jedině dobře, když tu přibudou lidé, kteří mají vyšší úroveň vzdělání. Pro spoustu lidí z regionu to bude i vidina toho, že by se měli více vzdělávat a postupně kariérně růst. Z jiných zemí máme zkušenost, že je to většinou ku prospěchu celého projektu a ve výsledku to pozvedne celý region.

Jaké hosty chcete do Teplic primárně nalákat?

Je to odtud kousek do Německa, takže se dá očekávat, že nejvíc jich přijede právě z Německa. Vůbec nejlepším scénářem by pro nás ale bylo, kdybychom měli co nejvíce hostů z regionu. To by pro nás byla ta nejlepší vizitka, že celý koncept dobře funguje. Myslím si, že právě proto by bylo vhodné dělat Teplicím reklamu ve větších městech po České republice, ale i za hranicemi. I my sami se samozřejmě budeme věnovat marketingu. Máme velká prodejní centra v Istanbulu, ve Frankfurtu nebo v Británii, ve kterých se bude teplický hotel prodávat celosvětově.

Původní podobu hotelu město Teplice kritizovalo s tím, že nezapadá do okolní zástavby. Investor proto přišel s novým návrhem. Co mu říkáte? Je pro vás důležité, jak bude zvenku hotel vypadat?

Tohle záleží hlavně na developerovi. Investor se musí především domluvit s městem. Nám jde primárně o to, aby byla budova kvalitně postavená, funkční a splňovala mezinárodní standardy, jako jsou předem určená velikost pokojů, akustické či bezpečnostní standardy. Hosté se v našich hotelech musejí cítit bezpečně a pohodlně.