Musíme si co možná nejvíce věřit, říká budoucí náměstek hejtmana Kulhánek

Až do 16. října je možné podávat stížnosti na neplatnost krajských voleb. Soud má na rozhodnutí 20 dnů. Zatím přišla jedna. A zatím také ANO, ODS a Spojenci pro kraj dávají dohromady koaliční smlouvu. Spojenci s lídrem Jiřím Řehákem nahradili původně vyjednávající STAN.

„O víkendu jsme si s Janem Schillerem (ANO) a Jiřím Řehákem přeposílali návrhy, které obsahují prolínání našich programů. Podle toho se budou sestavovat jednotlivé odbory a až nakonec se budou hledat lidé do rady kraje,“ říká kadaňský starosta Jiří Kulhánek a budoucí náměstek hejtmana, který také sdělil, že bude mít na starosti sociální oblast a bude náměstkem neuvolněným, tedy neplaceným.

Do jaké míry jste si lidsky sedli s panem Schillerem. Jak jste ho poznal a jak moc si věříte?

Musíme si co možná nejvíce věřit všichni, jinak to nemůžeme dělat. To je na nás všech, kteří budeme v radě i zastupitelstvu. Než podepisovat dohody je pro mne zásadnější podat si ruku a držet dohody. Nezaznamenal jsem žádný problém u pana Schillera ani Řeháka.

Co z vašeho osobního pohledu stálo za odmítnutím spolupráce vaší ODS a ANO s uskupením STAN?

Kolegové z ANO nám předali zápis z jednání STAN a Pirátů, kde bylo napsáno, že jim nabízí spolupráci s ANO bez ODS. Stalo se to den po té, co jsme si s ANO a STAN podali ruce, že nebudeme s nikým jednat. To nebudí důvěru. To bych raději byl v opozici než v koalici s partnerem, o kterém nevím, kdy mi vrazí nůž do zad.

Věříte, že spolupráce ANO, ODS a Spojenci povede k funkční a trvalé koalici?

Doufám, že ano. Budu se s kolegy z ODS snažit, aby vydržela. Jsme tu proto, abychom z našich volebních programů něco udělali.

Považujete Spojence za stabilní? Přece jen jde o docela zajímavý slepenec řady stran od Zelených po TOP 09…

To ano. Ale tři kolegy znám velmi dobře a s paní Žákovskou jsem se sešel v debatě a názory jsme měli podobné. Když to budou myslet vážně, tak se toho nebojím.

Jak moc náročná časově i fyzicky jsou povolební vyjednávání?

Minulý týden byl hodně náročný, čtyřikrát jsem jel na jednání do Ústí. Nyní už to není tak hektické, jako když chodily návrhy od řady stran. Nyní připravujeme průnik našich programů a koaliční smlouvu. Dali jsme si ruku a snažíme se vše posunout dál.

Jako náměstek hejtmana se budete věnovat sociální oblasti. Zvládnete být i starostou Kadaně?

Budu neuvolněný náměstek, což není obvyklé. Chci zůstat v Kadani starostou, protože jsem slíbil, že neodejdu. Musím to zvládnout. Rád bych, aby ve výboru byli lidé, kteří rozumí tematice a jsou pracovití. Všichni si ale oddechli, že jsem si sociální věci vzal na sebe. Drobná sebevražda v přímém přenosu. Ne, já se nebojím. Mám důvěru kolegů starostů a i na ministerstvu znám řadu lidí. Zákon o dávkách na bydlení je připraven, ale zdržel se covidem. Chceme ho oprášit a dát do Sněmovny.