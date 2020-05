Cizinci se odhlašují, Češi se ale nehrnou, říká šéf ceněného autokempu

Zatímco obvykle už v této době řada kempů mívá zcela naplněné kapacity na letní prázdniny, letos mnohde začali kvůli stále ještě uzavřeným hranicím a hlavně nejistotě, kdy a s kterými zeměmi se otevřou, rušit rezervace zahraničních klientů.

„Možná ten hlavní boom ještě přijde, přece jen kempy budou otevřené až od 25. května. Myslím, že lidé vyčkávají do poslední chvíle,“ přibližuje nervózní situaci Jiří Hlinka, ředitel příspěvkové organizace FrýTajm Osek, jež autokemp v Oseku u Teplic spravuje.

Dá se už nyní odhadnout, jak velké budou letošní ztráty?

Nedá, teprve uvidíme, jaká bude návštěvnost. Zatím je zájemců méně, než bylo ve stejném období loni. Krize na nás určitě dopadne, ale ztráty zatím nedokážu predikovat.

Kvůli uzavřeným hranicím letos pravděpodobně přijdete o zahraniční klientelu. Jak velkou tvoří část? Z jakých cizích zemí k vám lidé nejčastěji jezdí?

Je to tak, zahraniční rezervace už rušíme. Procentuálně nám cizinci tvoří zhruba 30 až 40 procent klientely. Jsou to převážně Němci a Holanďani, ale jezdí k nám i lidé z jiných koutů světa, například z Anglie, Dánska, Švédska, Itálie, Ukrajiny, Ruska, a také z Vietnamu nebo z Číny.

Jak probíhá rušení zahraničních rezervací? Ozývají se vám klienti sami?

Ano, volají nám a žádají nás buď o přesun rezervací na libovolný termín v příštím roce, nebo o vrácení zálohy a storna. Snažíme se jim vycházet vstříc a doufáme, že se s většinou z nich uvidíme příští rok. Má to ale samozřejmě velký vliv na náš rozpočet, protože některým lidem vracíme peníze, se kterými jsme už počítali. Není to pro nás moc dobré, ale nedá se nic dělat.

Některé kempy či hotely u nás už jsou termínově zaplněné. Vy tedy máte vzhledem k odhlašování zahraniční klientely ještě dostatek volných termínů na letošní prázdniny?

Ano, máme ještě dostatek kapacity, a to jak týdenních pobytů s balíčkem, tak krátkodobých pobytů. Volné jsou velké i malé chaty, ale i bungalovy. Už nyní fungujeme v omezeném provozu a lidem umožňujeme ubytování v karavanech s vlastním sociálním zařízením. Momentálně jich tu máme zhruba deset.

Na klasický provoz najedete od pondělí 25. května. Jaká opatření budete muset dodržovat?

Určitě zvýšená hygienická opatření, dezinfekce prostor, rozestupy, a dokud to bude nutné, budeme vyžadovat i roušky. Budeme se zkrátka řídit nařízením vlády jako všichni.

Ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že podnikatelé měli mít finanční rezervy. Jak je to v případě vašeho kempu? Měli jste rezervy z předchozích let?

Příspěvková organizace FrýTajm má několik středisek a jedním z nich je právě autokemp. Od města dostáváme příspěvek na chod celé organizace, takže si žádné rezervy jen na kemp nevytváříme.

Jste připraveni zažádat zřizovatele, kterým je město Osek, o větší podporu?

Pokud to bude třeba, tak ano. Záleží ale na tom, jaký bude hospodářský výsledek organizace.

A co nějaká kompenzace od státu, využijete některý z programů?

Samozřejmě to sledujeme, ale pro příspěvkové organizace tam zatím nic není.

Na co byste do vašeho autokempu nalákali české návštěvníky?

V kempu jsme postavili nové bungalovy s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Nabízíme týdenní pobyty s ohledem na rodiny s dětmi. Nabízíme je s balíčkem plným výhod, klienti se s ním volně dostanou na sousední přírodní koupaliště, ale také do 3D bludiště nebo na sportoviště. Každý pátek budeme mít k dispozici animační programy pro děti, takže si u nás lidé mohou užít pěknou rodinnou dovolenou. Výhodou je i restaurace, která sousedí s areálem a je možné se tu ubytovat i stravovat.