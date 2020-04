Německý stavební trh nepadl, stále sháníme lidi, říká teplický manažer

Lidé ze stavební a průmyslové výroby se ocitají spíše v problémech. Podle průzkumu společnosti Behavio polovina živnostníků-řemeslníků už pocítila výpadek příjmů.

„Poptáváme pracovní síly v oborech zednictví, malířství, pokrývačství a tesařství, prostě dělnické a řemeslnické,“ říká Jiří Andrušák, jeden ze dvou jednatelů Bauhandwerku.

Pro jaký trh sháníte pracovníky?

Pro Česko, Německo, Holandsko a Belgii.

Kdo jsou vaši klienti v západní Evropě?

Firmy i jednotlivci, prostě obchodní partneři z oboru stavebnictví.

Jak podle vašich zkušeností vypadá pandemií postižené stavebnictví v Německu? Lze například čekat „odloženou spotřebu“ a tím brzký rychlý nárůst výroby a zakázek pro vás?

Podle našich informací není německý stavební trh epidemií příliš zasažen, rozhodně nelze mluvit o krizi a stagnaci. Trh se zpomalil, ale určitě nezastavil. Ke stagnaci poptávky po práci naší firmy nedošlo, spíše naopak.

Pro pracovníky působící v cizině platí řada omezení. Vy v cizině stále své lidi máte. Jak vypadá jejich režim? Jak to mají s návratem a karanténou?Samozřejmě dodržujeme veškerá vládní nařízení. Pracovní režim jsme museli upravit, to je jasné. Pracovníci jsou momentálně v cizině na čtyřtýdenních cyklech a po návratu do Česka musí dodržet státem nařízenou karanténu.

Museli jste pracovníky přesvědčovat, aby v zahraničí zůstali, nebo se tak rozhodli sami?

Ne, my naše pracovníky rozhodně nepřesvědčujeme, aby byli v zahraničí na zakázkách nepřetržitě, pokud sami nechtějí. Na základě našich smluv se zákazníkem je ale nutné dodržovat termíny kontrol, předávek a podobně. Z těchto důvodů jsme s našimi pracovníky a se zákazníky v těsnějším kontaktu, abychom situaci vyřešili ke spokojenosti všech stran.

Asi nikdo nemůže odhadovat, co nastane, ale přece jen to zkuste. Jste přesvědčeni, že o české pracovníky bude stejný zájem jako před pandemií? Nebudou Němci nebo Holanďané dávat spíše přednost svým lidem a svým firmám?

Věříme, že čeští řemeslníci mají na německém stavebním trhu pověst více než dobrou. No a my se budeme snažit denně posouvat hranici kvality tak, aby počet našich zákazníků rostl. Servis pro naše lidi v cizině se snažíme dělat co nejlepší a dost věřím našim stálým klientům.

Hrával jste fotbal za FK Teplice a pár let působil v regionálních soutěžích v Německu. Je to výhoda pro váš byznys? Mířím k tomu, zda vaši partneři nepocházejí i ze sportovního prostředí a zda třeba nejste schopen zprostředkovat práci i fotbalistům.

Míříte správně. Významná část našich klientů vychází z tohoto prostředí. Za určitých podmínek jsme schopni zprostředkovat práci i fotbalistům. Dokážeme propojit pracovní a sportovní činnost. Momentálně u nás takto působí pět sportovců.