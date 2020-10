Potřebujeme rychle připravit projekty na peníze z EU, říká budoucí hejtman

Novinkou je, že hejtman nebude mít pět náměstků, jako tomu je za dosluhujícího hejtmana Bubeníčka, ale pouze dva – Jiřího Kulhánka z ODS a Mariana Čapka z ANO. Kulhánek byl dosud starosta Kadaně a lídr kandidátky ODS, Čapek je varnsdorfský podnikatel.

Až nové vedení kraje začne pracovat, první, co bude muset řešit, je podle budoucího hejtmana Jana Schillera (ANO) epidemie koronaviru.

„Kraj se zatím staral docela dobře. Musíme se ale podívat, jak máme zajištěné všechny příspěvkové organizace i zda jsme připraveni na to, že nápor na nemocnice může být větší. Je důležité, abychom měli zajištěný chod sociálních zařízení, pokud by se stalo to, že se nakazí jeho personál,“ řekl Schiller.

Uvádíte, že jednou z vašich priorit je zdravotnictví. Co bude podle vás nejdůležitější?

Dotáhnout litoměřickou a rumburskou nemocnici, aby tvořily funkční celek s Krajskou zdravotní. A také, aby spolu všechna zdravotnická zařízení v kraji dobře komunikovala.

Která oddělení by měla podle vás pro 55 tisíc obyvatel výběžku fungovat v Rumburku?

Co nejrychleji určitě traumacentrum, které zajistí akutní péči pro obyvatele. Jde o to, aby lidé z výběžku nemuseli v sanitce jezdit desítky kilometrů a být někde na benzinové pumpě překládáni do další jako někde na Ukrajině. Insolvenční správkyně si ale bohužel nedávno stěžovala, že opět nemá na kraji partnera, se kterým by komunikovala.

Co je pro vás osobně nejdůležitější, aby se změnilo, a na čem by se mělo začít pracovat?

Potřebujeme velmi, velmi rychle připravit projekty, abychom mohli čerpat finance z fondu pro regiony postižené těžbou uhlí. Na to není kraj vůbec připraven, dal do zásobníku asi pět projektů, ale z nich bude využitelný jeden nebo dva. Už jsme domluveni, že nám s přípravou projektů pomůže ministerstvo pro životní prostředí, které to má na starost, i ministerstvo pro místní rozvoj. Už jsem také jednal s naším europoslancem Ondřejem Knotkem, který nám poskytne s těmito programy maximální pomoc v Bruselu. Musíme mít maximální součinnost v tom, aby vypracované projekty měly smysl a nedělali jsme něco, co by bylo shozeno pod stůl. Jinak nám tyto peníze utečou.

Máte už s partnery shodu v tom, na jaké oblasti a projekty by se měl kraj zaměřit, aby se zde situace změnila, aby region začal prosperovat a nebyl sociálně i ekonomicky daleko za ostatními?

Projekty musí být navázané na odklon od uhlí, takové budou mít smysl. Myslím, že to bude směřovat do nových technologií, budou se měnit zdroje vytápění, nastoupí zdroje na zadržení energie buď do vodíku, nebo bateriových center. Nutné je, aby se na nové technologie navázali jak těžaři, tak zaměstnanci a firmy navázané na tento průmysl. Rekultivace budou dál probíhat, ale i ty jednou skončí a máme čas, aby lidé plynule přešli do jiného sektoru, zapracovali se a nezaměstnanost v kraji rapidně nevyskočila. Není to o rozhodnutí, že nyní zavřeme doly, ale to těžaře stejně donutí okolnosti. Elektrárny platí neskutečné peníze za emisní povolenky a nevyplatí se jim to. Jakmile přejdou na jiný zdroj, doly přestanou těžit.