Pád koalice v Děčíně byl velkým překvapením, říká odvolaný náměstek

MF DNES oslovila silné politické hráče z někdejší koalice i opozice (Piráti, ODS, Změna pro Děčín, Volba pro Děčín i SPD) – někdejšího náměstka Vladislava Rašku (Náš Děčín) a Piráta Petra Zdobinského.

Exnáměstek Raška: S Pádem koalice jsme nepočítali

Čtvrteční odvolání primátora Jaroslava Hroudy (ANO) a pád děčínské koalice složené z ANO, hnutí Náš Děčín a ČSSD, kterou podporovali i komunisté, byl podle exnáměstka primátora Vladislava Rašky pro zastupitele hnutí Náš Děčín, jehož je sám členem, velkým překvapením.

„Spekulovalo se odvolání primátora. Říkali jsme, proč to neřešíme v koalici, aby se situace uklidnila. Odehrálo se, co se odehrálo a jako první jsem byl odvolán já. Pravdou je, že jsme v koalici měli problémy, v minulosti z rady odešli dva členové ANO, týden před zastupitelstvem i Václav Němeček (ČSSD). Chtěli jsme situaci zklidnit a navrhli jsme výměnu primátora, což ANO jasně odmítlo a my jsme to respektovali,“ řekl Raška.

Co podle vás bude dál a kdo bude primátorem, máte takové ambice?

Jsem přesvědčen, že zastupitelé ANO, které má třetinu hlasů v zastupitelstvu, budou hybatelé a budou hledat koaličního partnera. Myslím si, že stát se nyní může všechno. Nám ANO odpověď již dalo a myslím že bude trvat na tom, aby se primátor neměnil. Já tyto ambice nemám.

Kdy čekáte, že se v současné situaci o koalici rozhodne?

Scénář a dramaturgie od začátku zastupitelstva už byla o nás a bez nás. Jednoznačně je to věc vítěze voleb, tedy ANO. Předpokládám, že ANO již zahájilo jednání o nové koalici a v nejbližších dnech, nejpozději v srpnu bude jasno.

Opoziční Pirát: My budeme jednotní

Za čtvrtečním pádem koalice v Děčíně jsou podle opozičního zastupitele Petra Zdobinského (Piráti) kromě kritizované opravy historické části Podmokel i rozpory v koalici (ANO, Náš Děčín, ČSSD).

„Primátor Jaroslav Hrouda (ANO) údajně odhalil nesrovnalosti ve financování sportu. A vznikla tak kolize mezi Naším Děčínem a ANO. A hodně ‚pomohl‘ Václav Němeček (ČSSD), který měl rozpory s Vladislavem Raškou (Náš Děčín),“ říká Zdobinský, který na každém zastupitelstvu kritizoval chyby v obnově Podmokel.

Překvapil vás pád koalice?

Ne, takový scénář jsem měl před sebou. Pro mne bylo nejdůležitější svrhnout náměstka Rašku, protože je zodpovědný za to, jak se rok a půl řídí stavba Podmokel. Předpokládal jsem, že jakmile padne náměstek Raška, budou padat ostatní.

Máte také naplánované, jaká by nyní mělo vzniknout koalice a kdo bude primátorem?

Na to nemohu odpovědět. V každém případě opozice (Piráti, ODS, Změna pro Děčín, Volba pro Děčín i SPD) táhne za jeden provaz a budeme jednotní vůči všem budoucím partnerům. Nelze předjímat. Nabízí se jedna i druhá strana i nějaká směs. Mezi námi jsou sympatie ke konkrétním osobám, že by s nimi mohla být dobrá spolupráce pro budoucnost města. Je to ale úplně čerstvé a záleží i na ochotě druhých stan. Já osobně jsem červeným hadrem pro řadu lidí.

Budete nyní čekat až na další naplánované srpnové zastupitelstvo?

Ne, budeme snažit situaci řešit, ale začínají prázdniny a bude to náročné. V každém případě nemůžeme nechat běžet stavbu Podmokel, kde se každý den zakrývá něco, co by se rozhodně nemělo dít.