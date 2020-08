Právě kynologie přivedla povoláním manažera na snad momentálně nejsledovanější místo na světě. S osmiletým labradorským retrievrem Jerrym jsou součástí českého záchranářského USAR týmu pro vyhledávání zavalených lidí v troskách budov.



Jak to na místě vypadá? V televizi to působí jako hotová apokalypsa.

Vypadá to tu přesně tak jako na televizních záběrech. Není to hezký pohled. Myslím tu nejvíc na místní, pro ně je to nejhorší.