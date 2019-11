Je nutné zbavit se chátrajících ruin, říká vyhledávaný teplický architekt

Pracuje pro města, ale i pro soukromé investory. Jedním z jeho nejznámějších klientů je třeba teplický developer Jaroslav Třešňák. Petr Sedláček a projekty jeho ateliéru MISe od roku 1991 výrazně ovlivňují architektonické dění v lázeňských Teplicích.

Navrhl například podobu nového zimního stadionu, jenž ve městě vyrostl na jaře a byl oceněn v prestižní soutěži Stavba roku. Stojí však i za kritizovanou Šanovskou věží, plánovaným osmdesátimetrovým mrakodrapem v centru lázeňské zóny, který občané kritizovali.

Naposledy představil projekt nového koupaliště. Teplická kaskáda, jak se jmenuje, by měla vyrůst ve čtvrti Nová Ves a podle prvních odhadů nepůjde o levnou záležitost.

„Jako akceptovatelnou hranici bych viděl 300 milionů korun. Myslím, že je reálné, aby nové koupaliště vzniklo. Investor, kterým je město, se však musí rozhodnout a disponovat finančními prostředky,“ říká dvaapadesátiletý Sedláček.

Je podle vás lokalita pro tento projekt vhodná? Podle kritiků tady pořád fouká vítr...

Ano, dle mého názoru je to vhodná lokalita, jinak bych ji nenavrhoval již v prvním kole ve vyhledávací studii v roce 2016. Souhlasím s kritiky, že na kopci fouká. Zaplaťpánbůh! Důležité ale je jak, odkud a kdy. Samozřejmě jsme s větrem v návrhu počítali. Kaskáda je řešena tak, aby výhody provětrávání zůstaly a naopak pocitová pohoda návštěvníků byla zachována.

Kolik jste si nechali udělat klimatických posudků?

Součástí tzv. rekognoskace lokalit (na Nové vsi a Pod Doubravkou) byl posudek zahrnující celý komplex problémů a námitek z předchozích diskusí. Od dopravních přes klimatické, hygienické, přírodní, finanční, programové, urbanistické i stavební. Chtěli jsme mít „tvrdá“ data. Ta byla technokraticky posouzena a následná doporučení byla podkladem pro finální výběr.

Kam se jezdíte koupat, když Teplice už řadu let nemají venkovní koupaliště? Jezdil byste raději do Zámecké zahrady, kdyby se zrekonstruovalo bývalé koupaliště?

Zajímavý dotaz. Bohužel nedisponuji takovým volným časem. Pár koupališť jsem ale navštívil z pracovních důvodů. K Zámecké zahradě jsem se už vyjádřil mnohokrát. Jsem přesvědčen, že by místo bývalého koupaliště mělo být navráceno parku i s nějakou vhodnou připomínkou zaniklé plovárny. Rozumím nostalgii víc, než si myslíte, ale díky studiu všech podmínek pro současné koupaliště vím, že jen vzpomínky nestačí.

Jste vyhledávaným teplickým architektem, děláte věci pro město, ale i pro soukromé investory. Čím si to vysvětlujete?

Něčím takovým se vůbec nezabývám. Ke každému zadání přistupuji se stoprocentním nasazením a pro každého klienta hledám optimální řešení. Jako architekt pracuji téměř 30 let, a to převážně v Teplicích. Poznávám své město a učím se jej. Je důležité poznat dobře i lidi, pak mohu snázeji nacházet řešení. Protože stavím domy ve městě, v němž žiji, musím být připravený na kritiku z očí do očí. Některé stavby sám jako občan užívám, snad je jasné, že se je snažím udělat co nejlépe.

Petr Sedláček Vystudoval fakultu architektury ČVUT.

V roce 1991 spolu s manželkou Monikou a jejím otcem Milanem Míškem založil ateliér MISe.

Činnost skupiny se orientuje zejména na prostor Teplic, navrhla například památník zničené synagogy, parter náměstí Svobody či dostavbu Hotelu U Kozičky.

Mezi další významné projekty patří Thermalium, nový zimní stadion, návrh koupaliště na Nové Vsi či dosud neuskutečněné projekty jako obnova Hadích lázní či kritizovaná Šanovská věž, osmdesátimetrový mrakodrap v centru lázeňského města.

Jak podle vás dnes vypadají Teplice po architektonické stránce? Co by se ve městě mohlo zlepšit?

Teplice byly dlouho spící Šípková Růženka, která už se ale nějakou dobu probouzí. A měla by o sobě dát vědět. Je tu skvělá architektura přelomu 19. a 20. století. Krásné příklady lázeňské architektury, secesních vil i staveb veřejných. I minulé století zde má zastoupení v podobě domu kultury či dostavby sanatoria Beethoven. Je podle mě ale nutné zbavit se chátrajících ruin v Mlýnské a rekonstruovat Hadí lázně a Úřední dům v ulici U zámku. Pozornost si zaslouží i Masarykova třída v Trnovanech.

Co říkáte trendu, kdy soukromí investoři často staví obří stavby, jež se do stávající zástavby nehodí. Nebo jak všude vznikají obří skladovací haly. Nemáte pocit, že jim chybí určitá míra a cit?

Míru a cit, respektive profesionalitu musí mít autoři a pořizovatelé územních plánů, autoři a schvalovatelé stavebního zákona i architekti, kteří pro investory pracují. Stavebník má svůj podnikatelský nebo soukromý záměr a finance. Stejně jako se mi nelíbí obří logistická centra tam, kde by měla zůstat intaktní krajina, jsem nešťastný, že se města vylidňují a louky v okolí jsou zastavovány satelity rodinných domů. Míra a cit nesouvisí jen se stavbou skladovací haly.

V Teplicích jste navrhl řadu staveb. Některé stojí, jiné jsou zatím jen na papíře. Je nějaká, která se vám s časovým odstupem přestala líbit? A naopak, kterou z dosud nepostavených byste chtěl jednou opravdu vidět stát?

První část otázky je klasická „Sophiina volba“. Které ze svých dětí označíte za nejošklivější? Ale dobrá. Nebudu se zlobit, když půjde k zemi tržiště na Tržním náměstí. Naopak, moc bych si přál realizaci rekonstrukce Úředního domu a zejména Hadích lázní.

Věříte, že se projekt Teplické kaskády na Nové Vsi bude občanům Teplic líbit?

Věřím, že se naplní naše předpoklady stejně jako v případě Zimáku. Podotýkám, že mluvím o své bilanci záměru a výsledku. Jsem si jistý jen jedinou věcí, že se nelze zavděčit všem. Těšilo by mě, kdyby se to místo stalo přitažlivým a příjemným. Rád bych si tam někdy dal pivo s největšími kritiky a naučil plavat svoje vnoučata.