Lidé ničili zeleň u rozhledny, místní ji obehnali plotem a ostnatým drátem

„Celá kopule rozhledny měla být zelená. Už tři roky tu vysazujeme pnoucí růže, břečťan a další rostliny, ale hlavně děti to vždycky rozšlapou,“ postěžovala si starostka Helena Křížková (SNK Růžová).

Plotem a ostnatým drátem je obehnaná rozhledna Růženka na Pastevním vrchu v obci Růžová na Děčínsku.

Zábranu z ostnatého drátu ještě doplňují cedule s textem určeným hlavně rodičům malých dětí: „Milé děti, protože jste tři roky úspěšně ničily veškerou výsadbu a vaši bio eko koko nezodpovědní rodiče vám to dovolili, museli jsme prostor ohradit. Pozor, hrozně to píchá.“

Obyvatelé Růžové každý podzim kolem rozhledny vysázeli 80 rostlin, další sezony se dočkala málokterá.

„Vím, je to ošklivý, ale nevím, jak to udělat jinak. Když tam dáme jen zelené pletivo, ať to trochu vypadá, lidi ho poničí a stejně tam budou lézt,“ říká starostka s tím, že musí ocenit, jak se místní o rozhlednu starali. „A když návštěvníky napomínali, ti byli ještě vulgární,“ dodává.

Jak dlouho ostnatý drát kolem rozhledny zůstane, starostka neví. „Teď jsme zasadili nové keříky a uvidíme, jak to bude vypadat na jaře. Věřím, že toto opatření účinné bude,“ myslí si Helena Křížková.

Turistům se rozhledna Růženka otevřela před třemi lety na jaře. Vysoká je sice jen šest metrů, ale je z ní kruhový rozhled do Německa, na Pravčickou bránu či Děčínský Sněžník. V roce 2018 byla zvolena rozhlednou roku.