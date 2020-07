Noste opět roušky, apelují radnice. Mladí na to kašlou, říká starosta

I když to není povinné, krizový štáb dvouapůltisícové obce Kryry na Lounsku vyzval občany k obezřetnosti před znovu se rozšiřující nákazou koronaviru. A doporučil jim nosit roušky v obchodech, na úřadech i venku na ulici.



„Je to čistě z preventivních důvodů doporučení našim občanům. Nenastal konec světa, nic nezakazujeme, nerušíme akce,“ upozorňuje starosta obce Kryry Miroslav Brda.



Tamní krizový štáb doporučení vydal jako reakci na před několika dny potvrzený případ nákazy v nedalekých Podbořanech. Podle doporučení mají lidé nosit roušku při odchodu z domova, neshlukovat se ve větším počtu a používat dezinfekci.

Dodržování je čistě na uvážení lidí. Podle starosty ale doporučení vyslyšely hlavně dříve narozené ročníky. „Lidé, kteří patří do ohrožené skupiny, tedy 55 let a starší, to spíše dodržují a chovají se zodpovědně. Mladí na to kašlou, myslí si, že se jim nic nestane,“ přibližuje Brda.

Po jarní vlně epidemie má obec nachystáno několik tisíc roušek. „Kdyby se situace zhoršila, jsme připraveni. Na jaře jsme rozdělili na pět tisíc roušek, kolem čtyř tisíc jich ještě máme. A to i díky mnoha lidem, kteří je šili,“ poznamenal starosta.

Na nošení roušek i na veřejnosti a na zvýšenou hygienu apeluje také podbořanská radnice. „Pokračujeme v plošné dezinfekci veřejných ploch, zastávek, popelnicových stání a podobně. Také nakupujeme do zásoby dezinfekci a ochranné prostředky,“ uvedl starosta Radek Reindl.

Na Lounsku už ale také zakázal návštěvy první domov pro seniory, a to zařízení ve Vroutku. Zákaz platí od úterý a potrvá do odvolání podle vývoje situace. Domov k němu přistoupil proto, že se v regionu potvrdil nový případ nákazy.

„Příbuzní mají možnost klienty kontaktovat prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů, tedy po e-mailu, telefonu či přes videohovor. Doručování balíčků pro klienty je nadále zachováno,“ řekla ředitelka domova Markéta Sosnová.

Bez roušky se lidé nedostanou na některé úřady

Nasadit si roušku či jinou ochranu dýchacích cest musejí i lidé v Dolní Poustevně na Děčínsku nebo v Lovosicích při cestě na městský úřad. „Přijmout opatření doporučil náš krizový štáb z preventivních důvodů,“ uvedla mluvčí lovosické radnice Barbora Marešová.

Na povinnost jsou lidé upozorněni hned u vstupu. Podle mluvčí mají nasazenou roušku i úředníci, kteří přijdou do kontaktu s návštěvníky v rámci pracovní agendy. Radnice navíc doporučuje nosit ochranu dýchacích cest i v hromadné dopravě a v obchodech.

Další oslovená města v kraji zatím opatření či doporučení nad rámec těch, jež vydává krajská hygienická stanice, nepřijala.

„V současné době další opatření nechystáme. Standardně je na úřadu k dispozici dezinfekce a na kontaktních místech je mezi úředníkem a návštěvníkem plexisklo,“ uvedl tajemník mosteckého magistrátu Petr Krupička. Další opatření teď nechystají třeba ani v Ústí, byť v kraji nakažených přibývá.

Obecně mají lidé v kraji od minulého týdne na základě rozhodnutí krajské hygieny povinnost nasadit si roušku v ambulancích, u praktických lékařů, v sociálních zařízeních a lékárnách. V nemocnicích jsou roušky již povinné po nařízení vlády.