Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

Autor:
  14:12
Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína, kvůli nimž opakovaně dochází ke strhávání trolejí a k úplnému zastavení provozu. Mimořádné události dokonce inspirovaly ke vzniku počítačové hry.

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých životů. | foto: trat090.cz

Na webu trat090.cz vznikla jednoduchá hra, v níž si lidé mohou vyzkoušet roli strojvedoucího projíždějícího Roudnicí. Úkolem je včas stáhnout sběrač kliknutím na projíždějící lokomotivy – pokud hráč zaváhá, následuje stržení trolejí, příjezd servisního vlaku a naskakující zpoždění. A hráč tím přichází o jeden ze svých životů.

„Po té trati pravidelně jezdím a už několikrát jsem tam kvůli strženým trolejím takzvaně zůstal viset. To mě inspirovalo,“ řekl autor hry Lukáš Zemek, jenž je zároveň i velkým fanouškem železnice. Ohlasy na hru má prý výborné.

Na webu zároveň odkazuje na konkrétní zpravodajské články o roudnických výlukách. Nechybí ani odkaz na tematickou písničku. „Elefant se rozjížděl, sběrač letěl k nebi, že to dneska nedojede, to jsme věděli. Najednou se zablesklo, rána jako z děla, celá tahle mašina, strachem oněměla,“ zpívá se v ní mimo jiné.

Z vážného technického problému, který měsíce komplikoval dopravu na klíčové železniční tepně, se tak stal také symbol absurdity, s níž se cestující i strojvedoucí museli vyrovnávat.

Několikaměsíční problém se má ale brzy vyřešit. Na místě bude nový zabezpečovací prvek.

Úsek trati, kde nastávají potíže, leží pod opravovaným Špindlerovým mostem přes Labe. Rekonstrukce začala loni v březnu, troleje byly od té doby strženy již osmnáctkrát. V úseku totiž musí strojvedoucí stáhnout sběrač, což však někteří nerespektují. Sběrač proto zachytí již zmíněné hákovnice. Následuje zastavení provozu.

Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím

Za dobu opravy tudy sice projely bez potíží desetitisíce vlaků, ale několikrát poškozené troleje trať zastaví na řadu hodin, a to omezuje cestující hlavně v rychlících a mezinárodních vlacích.

Bez hákovnic by však byli ohroženi lidé na mostě, tedy chodci a stavbaři. „Šlo o krajní řešení. Kdyby hákovnice nezasáhla, mohli by lidé na mostě utrpět úraz elektrickým proudem,“ nastínil situaci mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Nyní se SŽ dohodla s Ústeckým krajem, investorem opravy mostu, a se stavební firmou, která zde pracuje, na změně zabezpečení stavby. Hákovnice nahradí speciální teflonové tyče, které mají zajistit bezpečnost bez nutnosti zásahů do provozu. Opatření má stát přibližně tři miliony korun, zatím ale není jasné, kdo náklady ponese.

Šestnáctkrát stržená trolej v Roudnici. Naše chyba to není, hájí se strojvůdci

Instalace teflonových tyčí probíhá v těchto dnech, cestující proto musí počítat s výlukami.

Každé z dosavadních přerušení provozu zasáhlo tisíce lidí. Přestože SŽ zavedla v souvislosti s nutným stažením sběrače nadstandardní opatření – výrazná upozornění pro strojvedoucí, telefonické varování dispečerů, speciální návěstidla se zábleskovými světly i snížení rychlosti na 50 kilometrů v hodině – stále docházelo k dalším incidentům.

Hákovnice dlouhodobě kritizovala také Federace strojvůdců, podle níž šlo o příliš invazivní řešení s neúměrnými dopady na provoz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Mohutné sloupy i jemné opony. Mrazy na severu Čech vykouzlily ledopády

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a...

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných...

OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most

Pod hladinou jezera Most.

Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...

Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...

Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých...

Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...

13. ledna 2026  14:12

Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo

Viktor Hübl.

Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....

13. ledna 2026  11:26

Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, D7 u Žatce blokoval kamion

Počasí značně komplikuje dopravu v Ústeckém kraji. (13. ledna 2026)

Dopravní nehody komplikují v úterý cestování v Ústeckém kraji. U průmyslové zóny Triangle na Lounsku omezila ráno provoz na D7 havárie kamionu, dálnice už je nyní průjezdná. Také dálnice D8 ve směru...

13. ledna 2026  8:41,  aktualizováno  11:20

Trenérský záskok Hübl: Soutěže bych nezavíral, ztratí kvalitu. Baráž bych zrušil

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

V budoucnu si možná hokejová legenda Viktor Hübl stoupne na střídačku jako hlavní trenér, teď si poprvé vyzkoušel, jak by se v takové roli cítil. Když Martin Pešout v neděli rezignoval na funkci...

13. ledna 2026  9:16

Forza FK Teplice! Severočeši mají fanklub v Itálii, tifosi dorazí na hit se Spartou

Dva ze tří zakladatelů italského fanklubu FK Teplice.

Když si Čech zamiluje italský fotbalový klub, to nepřekvapí. Ale když Ital fandí českému? Navíc, bez urážky, provinčnímu? A dokonce když je jich víc? FK Teplice se pyšní novým fanklubem v alpském...

13. ledna 2026  8:38

OBRAZEM: Mohutné sloupy i jemné opony. Mrazy na severu Čech vykouzlily ledopády

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a...

Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných...

13. ledna 2026

Pešout po rezignaci: Zrušte sestup v první lize, dá se tím příklad extralize

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ...

Sestupy? Zrušit! V první lize i v extralize. Hokejoví Piráti z Chomutova se namočili do záchranářských vod a apel trenéra Martina Pešouta, který v neděli rezignoval, na změnu v českých soutěžích tím...

12. ledna 2026  19:01

Klidový režim v MHD. Ticho je zatím spíše ráno, chybí jasné upozornění

Ilustrační snímek

Žádné hlasité telefonování, žádná hudba z reproduktorů mobilních telefonů, žádné křičení přes celý vůz. Taková je představa klidového režimu, který Ústecký kraj zavedl od poloviny prosince loňského...

12. ledna 2026

Už žádné dojíždění. V Lovosicích po pěti letech opět funguje rentgen

V historické budově staré lovosické radnice začalo fungovat nové rentgenové...

V historické budově staré lovosické radnice začalo fungovat nové rentgenové pracoviště. Město ho otevřelo ve spolupráci s Krajskou zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v kraji. Obyvatelé...

12. ledna 2026  7:07

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Trenérská rošáda v hokejovém Chomutově. Na střídačce ambiciózního prvoligového týmu končí po třech letech Martin Pešout, předposlední mužstvo tabulky prozatím přebírá výkonný manažer Viktor Hübl.

11. ledna 2026  21:24

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.