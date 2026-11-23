„Otevření mostu plánujeme na pátek 27. listopadu. Nejprve bude slavnostní otevření pro chodce a následně od páteční půlnoci by měl být most průjezdný i pro automobily a veškerou další dopravu,“ říká Jiří Fedoriška (ANO), radní Ústeckého kraje, který je investorem opravy.
|
O 200 milionů dražší, o rok delší. Most při opravě překvapil, chyběly i výztuže
Práce na rekonstrukci Špindlerova mostu, který byl postaven v letech 1906 až 1910, začaly 1. března 2025.
Termín dokončení opravy se několikrát posouval a rekonstrukce se nakonec z původně plánovaných 39 týdnů prodloužila na více než 90.
Narostly také náklady – z původně předpokládaných sto milionů korun tak, že téměř atakují hranici tří set milionů.
|
Nevídaná oprava mostu. Dělníci pracují jen v noci, brzdí je nová technologie
Po řadě problémů s mostovkou, ve které chyběly výztuže a izolace, a dalšími nepředpokládanými stavebními pracemi se nyní tedy rekonstrukce konečně dostala do finále.
|
14. září 2026