„Zdržuje a otravuje nás, že kvůli pár minutám na vyřízení maličkosti ve středu města musíme shánět automat a platit za parkování. Dříve stačilo přijet, zaparkovat, vyběhnout, vyřídit a odfrčet. Teď musíme hledat, kde je automat na placení, a pak ještě čekat, než si tam vyřídí placení řidiči před námi,“ stěžuje si na nový systém pan Josef, který bydlí v nedaleké obci.
Podle radnice má nový systém placeného parkování, který v centru města zavedla od 1. února, pomoci zejména místním obyvatelům. Rezidenti si mohou zakoupit parkovací známku, která jim za 12 tisíc korun umožní celoročně parkovat v historickém v centru, nebo za 1 200 korun celý rok parkovat v širším v centru města.
„Systém je nastaven hlavně vůči rezidentům města a tento svůj účel plní. Dostáváme však připomínky, že se částečně přesunula některá vozidla do ulic, které jsou na okraji placených zón,“ říká mluvčí města Jan Vancl.
Jednou z takovýchto oblastí, kde dříve místní mohli zaparkovat zcela bez problémů, jsou ulice v okolí třídy T. G. Masaryka a Parku Josefa Hory. Nyní jsou zde však ulice zahlcené zaparkovanými auty, která se sem přesunula z centra. „Celý život jsem parkoval před barákem a nyní musím objet i dva bloky, abych našel místo k zaparkování. Donést pak nákup tak daleko je v mém věku už docela náročné,“ uvádí senior Miloš.
Někteří obyvatelé by si proto přáli, aby zóny placeného stání mohly být i v ulicích, kde oni bydlí. Město tyto připomínky eviduje, ale na nějaké řešení je podle Vancla ještě dost času.
„Systém, tak jak byl nastaven, by takto měl zůstat přinejmenším ještě několik měsíců. Teprve po následném vyhodnocení, které neproběhne dříve než za půl roku provozu, pak mohou navázat nějaké změny či další opatření. Už nyní však vidíme, že například na Karlově náměstí lze na místech placeného parkování zaparkovat bez problémů,“ podotýká Vancl.
Lidem z okolních obcí také vadí, že nový systém placeného parkování Roudnice zavedla v době, kdy se opravuje most Ervína Špindlera a oni do města musí dojíždět dalekou oklikou.
„Teď, když se opravuje most přes Labe a nejde přes něj přejet, je to kudla do zad lidem z Vědomic a okolí. Musíme jet velkou dálku a ještě platit za zaparkování. Už tak nepříjemnou situaci nám ještě znepříjemnili,“ zlobí se paní Iveta, která do Roudnice nyní musí dojíždět přes Štětí.
V Roudnici, kde žije necelých 13 tisíc obyvatel, bylo v roce 2022 registrováno téměř sedm tisíc osobních automobilů. Radnice si pochvaluje, že systém placeného parkování funguje, jak plánovala.
„Jsou spuštěny všechny způsoby plateb, které jsme slibovali, a fungují i parkovací aplikace. Všechno je zařízeno tak, aby lidé mohli parkovat a zároveň platit za parkování způsobem, který preferují,“ dodává Vancl.