Výchova nepořádníků v Čechách: harampádí trochu ubylo, teď přijdou pokuty

Radnice chtěla tímto experimentem dát lidem „výchovný“ podnět, aby se začali chovat tak, jak mají.

„Prvotní vyhodnocení ukazuje, že se situace alespoň trochu zlepšila a že ten krok byl správný,“ říká mluvčí města Jan Vancl. „Očekávali jsme, že odložených věcí bude v ulicích víc, než reálně bylo,“ dodává.



Dle množství odpadu u kontejnerů to podle něj vypadá, že lidé přece jen začali víc využívat sběrný dvůr.

Nicméně i tak musely v pondělí ráno technické služby začít s odvozem postelí, matrací, dveří, ale i vyjetého motorového oleje a mnoha dalších „pokladů“, které se i přes apel u kontejnerů nashromáždily. „Během půl hodiny jsme na sídlišti Jih měli plnou multikáru,“ přiblížil Vancl.



A během dopoledne se v ulicích města otočila ještě několikrát. Nepořádek se objevil i u kontejnerů na tříděný odpad. „V jedné ulici se objevila hromada kartonů, které byly rozházené všude kolem. A přitom jsou v tomto místě polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad,“ kroutí Vancl hlavou.

Svoz věcí odložených mimo kontejnery dosud probíhal třikrát týdně, v pondělí, středu a pátek. Teď by mělo jízd, a tím i výdajů, ubýt.

„Rozhodně se nevracíme k předchozímu modelu. V pondělí jsme z ulic všechno odvezli a pojedeme, až to bude potřeba,“ upozorňuje Vancl s tím, že to ale lidé nemají brát jako výzvu, že mohou opět odkládat na ulici vše, co už doma nepotřebují.

Naopak prý mají počítat s tím, že stejně jako při této akci už odpad nebude z ulic mizet tak často jako v minulosti. Zároveň radnice přistoupí k finančním postihům. „Budeme intenzivně dohledávat ty, kteří nepořádek dělají,“ varuje mluvčí.

Většina obyvatel neobvyklý počin radnice přivítala. „Máme ohlasy, že lidem vadí, když někdo u jejich domu nebo v jejich ulici odkládá něco, co tam nepatří,“ podotkl Vancl.

Svoz odložených věcí třikrát týdně vyšel roudnickou radnici na několik set tisíc korun ročně. Jako možné řešení těchto výdajů se nabízí zvýšení poplatku za svoz. Zatím o něm ale radnice podle Vancla neuvažuje, obyvatelé budou i nadále platit 670 korun ročně, senioři a děti nic.