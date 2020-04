Roudnická nemocnice přechází pod Pentu, ta chce zachovat rozsah péče

Penta začne roudnické zdravotnické zařízení začleňovat do své stávající sítě nemocnic od května. To podle firmy mimo jiné přinese možnost společných nákupů a zvyšování kvality.

„Převzetí nemocnice přichází ve složité době, naším úkolem je situaci společně zvládnout. Od začátku šíření nemoci covid-19 jsme v našich nemocnicích byli úspěšní v podpoře zdraví zaměstnanců, zajištění bezpečné péče o pacienty a zásobení nemocnic potřebnými pomůckami,“ uvedla ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

„I přes náročnou situaci máme velkou radost z toho, že se Podřipská nemocnice stává součástí skupiny Penta Hospitals CZ a že můžeme začít rozvíjet její velký nadregionální potenciál,“ dodala Vaculíková.

Jednatelem Podřipské nemocnice bude i nadále David Soukup, kterého do funkce uvedl předchozí vlastník loni na podzim.

„Největší devizou roudnické nemocnice jsou zkušení zaměstnanci a kvalita péče. A to je dnes to nejcennější, co lze mít a na čem se dá stavět. Spojení se silnou a stabilní skupinou vnímáme velmi pozitivně,“ sdělil Soukup.

Soukup nahradil loni na podzim Tomáše Krajníka. Ten nemocnici po šesti letech opustil po ukončení sporu o vlastnictví mezi Jakubem Zavoralem a Josefem Krajníkem, otcem Tomáše Krajníka. Stoprocentním vlastníkem zařízení se z rozhodnutí soudu stal Zavoral.

Podřipská nemocnice s poliklinikou provozuje oddělení ambulantní a lůžkové chirurgie, internu, gynekologicko-porodnické oddělení a dětské oddělení, následnou rehabilitační péči, pohotovost a více než desítku specializovaných ambulancí.

Penta plánuje zachování současného rozsahu péče

Špitál poskytuje péči nejen pro Roudnici a okolí, ale některá oddělení, například porodnice, mají význam i pro pražskou aglomeraci.

„Penta jako nový vlastník plánuje zachování současného rozsahu péče, a dokonce rozšíření v některých oborech,“ poznamenala mluvčí společnosti Lenka Holá.

Skupina Penta Hospitals CZ vlastní nemocnice ve Vrchlabí, Ostrově, nemocnici následné a rehabilitační péče v pražské Bubenči, psychiatrickou nemocnici v Písku a provozuje nemocnici v Sokolově.

Spadá pod ni rovněž síť ambulantních zařízení na Karlovarsku a je majoritním vlastníkem center Alzheimer Home. Je součástí nadnárodního holdingu Penta Hospitals International, který provozuje ve střední Evropě více než 30 nemocnic a 40 ambulantních zařízení.