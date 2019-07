Roudnický most čeká oprava, spojení by mohla zajistit provizorní lávka

11:57 , aktualizováno 11:57

Obce v okolí Roudnice a Ústecký kraj se začaly připravovat na dopravní komplikace spojené s opravou historického mostu v Roudnici nad Labem. Příští rok v červnu by měla skončit oprava mostu v nedalekém Štětí za 197 milionů korun a pak začne toho roudnického.

Lidé z Vědomic přes most denně dojíždějí do práce nebo k lékaři a děti přes něj chodí do Roudnice do školy. | foto: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz